Roberto Avantaggiato per “il Messaggero”

Emozioni forti, amarcord e rivalità accese subito in avvio. Per una partenza che, anche per la serie A femminile, sarà choc sul piano dell'interesse e delle attenzioni mediatiche: Roma-Milan e il derby di Firenze il piatto forte, servito come appetizer del secondo campionato rosa targato Figc, al via il 14 settembre (conclusione il 16 maggio).

Un campionato particolarmente importante, perché dovrà capitalizzare l'onda emotiva creata da una nazionale azzurra da favola, che il prossimo 29 agosto tornerà in campo contro Israele, nelle gare di qualificazione all'Europeo del 2021 in Inghilterra.

«Bisognerà evitare di disperdere il patrimonio acquisito con l'entusiasmo suscitato dal mondiale», ha ricordato anche ieri la ct azzurra Milena Bertolini, che in diretta Sky ha tenuto a battesimo il varo del calendario della serie A femminile.

INCASTRO

È proprio per tenere vivo e alimentare l'interesse attorno al calcio rosa, che è stato deciso di incastrare il calendario delle donne con quello maschile, posizionando alcuni big match durante le soste della serie A maschile.

L'obiettivo è quello di vedere di nuovo 40 mila spettatori sugli spalti di uno stadio che ospita una gara femminile, com'era accaduto lo scorso mese di aprile all'Allianz Stadium, quando Juventus-Fiorentina fece registrare un nuovo record di spettatori per una gara di femminile.

Anche nel 2020 l'esperimento di Torino sarà ripetuto (il 29 marzo) con una gara che sicuramente verrà trasformata in un evento mediatico. Ad affrontare la Juventus (che si è rinforzata solo con l'arrivo della svedese Linda Sembrant) non ci sarà però la Fiorentina, seconda in classifica lo scorso campionato, ma quella Roma che tanti indicano come la squadra che più delle altre si è rinforzata in questa estate di lavoro.

A precedere un classico del calcio italiano anche al femminile, due derby, sistemati durante la sosta di ottobre. La neopromossa Inter il 13 giocherà prima la sfida contro il Milan (a San Siro?) e, la settimana dopo, quella contro la Juventus.

SABATINO E GIRELLI

L'incastro dei big-match in determinati periodi della stagione ha tuttavia comportato una compilazione di calendario che propone un avvio terribile per alcune squadre, in particolare per la Roma.

Come detto, c'è subito il Milan, che ha cambiato molto ma resta comunque una pretendente ai primi due posti, poi arriva la trasferta sul campo della Fiorentina e, alla quinta in casa, il Sassuolo, che ha tallonato da vicino il quarto posto giallorosso della scorsa stagione.

Una squadra, quella emiliana, che si è rinforzata con Daniela Sabatino, nazionale azzurra, vice capocannoniere dell'ultimo torneo, e gemella di Valentina Giacinti al Milan, che da Carolina Morace è passato nelle mani di Maurizio Ganz. Un cambio che non riproporrà l'amarcord con Betty Bavagnoli, sua compagna di nazionale e amica, alla guida della Roma per il secondo anno.

Ma Roma-Milan sarà comunque una gara speciale per Manuela Giuliano, che ha appena lasciato le rossonere per spostarsi «in una società che mi può dare tanto, che sta crescendo e che crede nel nostro movimento», ha detto dal ritiro di Norcia l'azzurra.

Il colpo-Giuliano non è comunque l'unico piazzato dall'As Roma, che ha portato alle Tre Fontane altre due big: la brasiliana Andressa, attaccante nazionale verdeoro, e la norvegese Andrine Hegerberg, centrocampista arrivata dal Paris Saint Germain che si candida a diventare la rivelazione della serie A.

