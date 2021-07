RAI, DI TUTTO, DI PUS - ENNESIMA FIGURACCIA OLIMPICA DELLA TV PUBBLICA: SU RAI2 VA IN ONDA IL DOPPIO DI TENNIS CROAZIA-USA MA PER 5 MINUTI IL COMMENTO IN SOTTOFONDO ERA QUELLO DEL SINGOLO DJOKOVIC-NISHIKORI - IL TWEET DI DJ RINGO: “INTERESSANTE, DA MEZZ’ORA CHE SENTO IL COMMENTO DI “DJOKO” MA VEDO UN’ALTRA PARTITA...VEDO DOPPIO!!" - COSA NE PENSANO I NUOVI VERTICI, FUORTES E SOLDI?

Da https://www.vigilanzatv.it/tokyo-2020-scempio-su-rai2-va-in-onda-il-doppio-di-tennis-ma-con-la-cronaca-del-singolo/

croazia usa doppio tennis

Ennesimo scempio per la copertura Rai delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Su Rai2, unico canale televisivo pubblico a trasmettere le gare, i telespettatori hanno assistito poco fa al trionfo del nonsense. Mentre infatti in Tv andavano in onda le immagini della semifinale di doppio del tennis tra i croati Mektic / Pavic contro gli statunitensi Sandgren/Krajicek, per diversi minuti in sottofondo c'era il commento del singolo Djokovic-Nishikori.

Proteste, indignazione e incredulità in rete, per l'ulteriore schiaffo agli utenti che pagano il canone Rai, già privati dello streaming, pensando anche alla spedizione "monstre" inviata in Giappone, come segnalato mesi fa dal Segretario della Commissione di Vigilanza Michele Anzaldi, ovvero ben 71 giornalisti senza contare tecnici, operatori, fonici ed elettricisti. Cosa ne pensano i nuovi vertici Fuortes e Soldi?

croazia usa doppio tennis