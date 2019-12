5 dic 2019 12:39

IL RAZZISMO DEGLI ANTIRAZZISMI - LA DURA RISPOSTA DI ZAZZARONI ALLA POLEMICA SUL ''BLACK FRIDAY'' IN PRIMA PAGINA DEL ''CORRIERE DELLO SPORT'': ''ERA ED È SOLO L’ELOGIO DELLA DIFFERENZA, L’ORGOGLIO DELLA DIFFERENZA. SE NON LO CAPISCI È PERCHÉ NON CE LA FAI O PERCHÉ CI FAI. UN TITOLO INNOCENTE, PERALTRO PERFETTAMENTE ARGOMENTATO DA ROBERTO PERRONE, VIENE TRASFORMATO IN VELENO DA CHI…''