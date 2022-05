4 mag 2022 23:02

IL REAL NON MUORE MAI – RIMONTA EPICA CONTRO IL CITY, SCHIANTATO AI SUPPLEMENTARI. IL 28 MAGGIO A PARIGI LA FINALE CONTRO IL LIVERPOOL: ANCELOTTI IN LACRIME PER UNA IMPRESA PAZZESCA - RE CARLO VINCE LA PARTITA CON I CAMBI, CAMAVINGA E RODRYGO, CHE SEGNA UNA DOPPIETTA NEL FINALE DI GARA: POI IL RIGORE DI BENZEMA FA GODERE IL BERNABEU – ANCELOTTI PUO’ DIVENTARE L'UNICO ALLENATORE NELLA STORIA A VINCERE 4 CHAMPIONS LEAGUE. E GUARDIOLA? DA QUANDO E’ ARRIVATO, NEL 2016, IL CITY HA SPESO OLTRE UN MILIARDO DI EURO. PER NON VINCERE LA CHAMPIONS…