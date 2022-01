LE REGOLE PRESE A PALLONATE – IL NEO ACQUISTO DELLA JUVENTUS, DUSAN VLAHOVIC, AVREBBE VIOLATO L’ISOLAMENTO. VENERDÌ SCORSO ERA RISULTATO POSITIVO AL COVID DOPO UN TAMPONE RAPIDO. E ALLORA COME HA FATTO A RECARSI A TORINO PER LE VISITE MEDICHE DOPO SEI GIORNI? AVEVA UN PERMESSO SPECIALE DELLA ASL O SE N’È SEMPLICEMENTE FOTTUTO? – IL SINDACO DI FIRENZE, NARDELLA: “SE CONFERMATA, LA NOTIZIA È GRAVISSIMA. UN CAMPIONE DELLO SPORT CHE SI COMPORTA COSÌ! CHE DELUSIONE”

dusan vlahovic a torino per le visite mediche con la juventus

Dusan Vlahovic avrebbe violato l'isolamento Covid andando a Torino per le visite mediche effettuate con la Juventus. In effetti, come denunciato dal capogruppo Fdi Francesco Torselli nel Consiglio Regionale della Toscana, Vlahovic, «è risultato positivo a un tampone rapido lo scorso venerdì». Per questo in un'interrogazione chiede lumi alla Asl di competenza per sapere se al neo juventino sono stati dati dei "permessi speciali".

In serata in una nota, "fonti vicine al club bianconero" hanno fatto sapere che Dusan Vlahovic ha effettuato levisite mediche per la Juventus con l'ok dell'Asl di Torino dopo

un tampone negativo. Le stesse fonti, che rispondono quindi ai sospetti avanzati dal consigliere regionale Torselli - precisano che Vlahovic ha viaggiato da Firenze al capoluogo piemontese con la certezza di poterlo fare.

vlahovic alla juventus meme

La Fiorentina sabato scorso aveva annunciato la positività di due giocatori senza riferirne i nomi per la privacy. Alla trasferta di Cagliari non avevano preso parte Vlahovic e Saponara. In base alle regole vigenti, è indispensabile attendere almeno sette giorni dell'accertata positività, prima di poter svolgere un successivo tampone e, se negativo, mettere fine all'isolamento.

Il serbo invece - secondo l'interrogazione presentata - già al sesto giorno si sarebbe recato a Torino per svolgere le visite mediche con la Juventus. «Se ci sono delle regole - dichiara Torselli - queste non valgono solo per i lavoratori, gli studenti o i genitori dei bimbi che impazziscono tra normative, circolari e protocolli , ma anche per il signor Dusan Vlahovic».

leonardo bonucci dusan vlahovic

Il Sindaco di Firenze Nardella, su Twitter, scrive perentorio: «Se confermata, la notizia che

Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull'isolamento lasciando anticipatamente Firenze è gravissima. Un campione dello sport che si comporta così! Che delusione».

