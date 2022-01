LA RETROMARCIA PARACULA DI MARCO MELANDRI: “HO PRESO APPOSTA IL COVID? NO, LA MIA ERA SOLO UNA BATTUTA” – IN UNA INTERVISTA L'EX PILOTA DI MOTOGP AFFERMA DI AVER CONTRATTO IL VIRUS PER NECESSITÀ POI DOPO L’INTERVENTO DEL SOTTOSEGRETARIO AGLI INTERNI CARLO SIBILIA ("COMPORTAMENTI E MESSAGGI INDEGNI"), MELANDRI RITRATTA IN UN VIDEO: "SONO STATO MAL INTERPRETATO. MAI FAREI QUALCOSA DI SIMILE DI PROPOSITO” – MA FANNO DISCUTERE L’INTERVENTO IN PIAZZA CON I NO PASS A MILANO E LA DIFESA DI DJOKOVIC - VIDEO

Da gazzetta.it

"Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda". Sono le dichiarazioni shock di Marco Melandri, ex pilota MotoGP. Le dichiarazioni arrivano da un'intervista a mowmag.com, dove il ravennate afferma di non essere vaccinato e di aver contratto volontariamente il Covid per "necessità".

Parole che hanno scatenato una bufera social e anche l’intervento del sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, che ha affermato come “al di là dei profili penalistici su cui valuterà l’autorità giudiziaria, il comportamento e il messaggio sono senza dubbio indegni e pericolosi”. Al punto che in serata il ravennate, in un video via Instagram, ha fatto retromarcia, dicendo di essere stato “mal interpretato”.

Nell’intervista delle polemiche Melandri ha dichiarato: "Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile. – spiega l'ex Ducati –. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un'alternativa valida. Chi prende la malattia è molto più protetto dopo. Io sono risultato positivo senza nemmeno accorgermi di avere qualcosa. Mia figlia non è risultata neanche positiva. Io non ho niente contro i vaccinati, come chiaramente non ho nulla contro i non vaccinati. Io sono contro le violazioni della libertà".

SUPPORTO A DJOKOVIC— L'intervista all'ex pilota di MotoGP prosegue poi sui temi di stretta attualità sportive e Covid, affrontando anche il tema Djokovic, su cui si attende il verdetto finale da parte deli giudici australiani: "Uno dei più importanti tornei del mondo non poteva non avere il numero uno e quindi sono stati loro a fare di tutto per farlo entrare. Poi è subentrata la politica, perché la questione non ha nulla a che fare con la salute. Conseguenze per la carriera? Credo se ne freghi altamente e lo stimo tanto perché ha dei valori ed è giusto così, perché questa non è più un'emergenza sanitaria, è solo una faccenda politica".

RETROMARCIA VIA INSTAGRAM— Poi in serata Melandri ha postato un video via Instagram in cui ha smorzato di molto le parole dell’intervista: “Mi trovo di nuovo dentro un uragano enorme, per una frase scherzosa, ironica nata quando mi sono trovato a parlare con una persona negativa che mi ha detto di essere stata a contatto con un positivo. Ho fatto la battuta ‘Prendo il Covid così avrò il Green Pass, lo prendo per necessità’. Non sarei mai andato da qualche parte con qualcuno per contagiarmi, né lo avrei mai consigliato al peggior nemico. Ormai ci sono dentro, mi dispiace se le mie parole sono state mal interpretate”.

