È RICOMINCIATO QUEL SUPPLIZIO CHIAMATO SEI NAZIONI – L’ITALIA PERDE 33-0 CONTRO L’INGHILTERRA, ARRIVANDO A 34 SCONFITTE CONSECUTIVE NEL TORNEO DI RUGBY – LA DEBACLE AZZURRA RIACCENDE IL SOLITO DIBATTITO CHE VA AVANTI DA ANNI: CHE SENSO HA PARTECIPARE A UN TORNEO SOLO PER PRENDERE BATOSTE? – IL C.T. INGLESE EDDIE JONES: "GLI AZZURRI STANNO PROGREDENDO, SONO CERTO CHE IL MARGINE DI CRESCITA SIA NOTEVOLE” (TE CREDO, SENZA DI NOI LA LOTTA PER IL CUCCHIAIO DI LEGNO E' PIÙ INTERESSANTE)

Domenico Calcagno per il "Corriere della Sera"

L'Italia ha passato un bel pezzo del secondo tempo accampata nei 22 metri inglesi senza riuscire mai a essere pericolosa. All'ultimo minuto i bianchi hanno recuperato la palla, si sono divorati in un istante i 100 metri che dividono le aree di meta e per poco non segnavano per la sesta volta. Quei minuti, seguiti dalla tribuna dal c.t. Kieran Crowley con lo sguardo pietrificato («Le occasioni di un certo tipo i nostri avversari le sfruttano, noi no», racconterà alle prime ombre della sera), oltre a essere il manifesto dell'impotenza azzurra, sono la sintesi perfetta di una partita molto noiosa che l'Inghilterra ha vinto 33-0.

C'è, in quei minuti, tutto quello che non va e che spiega in maniera definitiva la serie nera degli azzurri nel Torneo (quella di ieri è stata la 34ª sconfitta consecutiva). Nessuno discute la buona volontà e l'impegno, ma questa Nazionale - come altre che l'hanno preceduta - non riesce a fare male ai suoi avversari. Ci prova, sbatte contro il muro, si fa prendere dall'ansia e sbaglia. E quando gli altri ripartono subisce.

A rendere noioso il pomeriggio romano, nonostante la freschezza di Marcus Smith, l'uomo del match che ha segnato la prima meta e ne ha trasformate altre 4 per un totale di 13 punti, ha però contribuito pure l'Inghilterra. Non sta benissimo (si è visto a Edimburgo) e forse anche per questo ha giocato un rugby senza svolazzi (agli inglesi riescono male anche quando stanno bene) ma molto solido, ancorato alle basi.

Pochi rischi per raggiungere l'obiettivo: vincere e portare a casa il punto di bonus, conquistato al 4' del secondo tempo con il tuffo in mezzo ai pali azzurri del pilone Sinckler. Michele Lamaro, il capitano, aveva parlato alla vigilia di concentrazione, precisione, dettagli da eseguire per bene. Beh, la precisione nelle esecuzioni non si è vista, gli errori evidenti si. «È stato frustrante» ha detto alla fine. Insomma, va tutto male e l'unica parola buona per l'Italia è arrivata da Eddie Jones.

Forse anche per interessi di parte ha spiegato che «Gli azzurri stanno progredendo, è vero che questa è stata la 34ª sconfitta consecutiva, ma sono certo che il margine di crescita sia notevole e la loro presenza nel Torneo non è in discussione». Dopo la sosta, l'Italia andrà a Dublino per vedersela contro l'Irlanda, per il tipo di gioco il peggior avversario possibile per noi. Speriamo che il c.t. inglese abbia ragione. Alternative alla speranza, per altro, non se ne vedono.

