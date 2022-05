LO RICONOSCETE? E’ STATO UNO DEI GRANDI PLAYBOY DELLO SPORT: 5 MOGLI E 5 FIGLI E SVARIATE AVVENTURE. A ROMA SI E’ SEMPRE SENTITO A CASA, NEL 1973 CENTRO’ IL PRIMO SLAM ROSSO VINCENDO AL FORO, A MONTECARLO E PARIGI – “OGGI GIOCANO A TENNIS TUTTI UGUALE, SEMBRANO MACCHINE DI FORMULA 1”. DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

NASTASE

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/ldquo-io-playboy-non-dite-mia-moglie-rdquo-tennis-289420.htm

Luca Marianantoni per gazzetta.it

ILIE NASTASE

Roma abbraccia il numero 1 del mondo Novak Djokovic, re al Foro Italico per la sesta volta, e consola Stefanos Tsitsipas, il campione triste alla ricerca dell'accoppiata Monte Carlo-Roma che lo avrebbe consacrato come primo favorito nella corsa verso la conquista del Roland Garros. E invece in pole position per Parigi c'è Nole, con a fianco il greco e dietro, da solo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, mina vagante di un torneo che si preannuncia elettrizzante.

Il Novak dei record, l'uomo delle mille e uno vittorie e altrettante rinascite, degli 87 tornei conquistati di cui 20 Slam e 38 Masters 1000, delle 370 settimane da numero 1 del mondo, insegue un traguardo che mai gli è riuscito in carriera e cioè vincere in meno tre settimane Roma e il Roland Garros.

STEFANO MELOCCARO ILIE NASTASE

Quando il serbo ha vinto Roma, poi ha sempre rimediato sconfitte brucianti a Parigi: nel 2008 perse in semifinale da Nadal, nel 2011 fu battuto ancora in semifinale da Federer, nel 2014 si arrese in finale a Nadal, nel 2015 fu piegato in finale da Wawrinka e nel 2020 ancora in finale contro l'eterno Nadal. Ora il bis sembra assai più verosimile. Nella storia sono 12 i giocatori che possono vantare il doppio titolo nello stesso anno e di questi solo cinque ci sono riusciti da numero 1 del mondo.

ILIE NASTASE

La prima accoppiata è del boemo Jaroslav Drobny e risale al 1951. Vinse Roma sul nostro Gianni Cucelli (6-1 10-8 6-0) e poi Parigi su Eric Sturgess (6-3 6-3 6-3). Passa un lustro e nel 1956 tocca all'australiano Lew Hoad: in entrambe le finali Hoad batte in tre set lo svedese Sven Davidson. Nel 1958 è ancora un tennista australiano, Mervyn Rose. Prima batte Nicola Pietrangeli a Roma in cinque set e poi il cileno Luis Ayala a Parigi in tre. Nel 1962 tocca a Rod Laver che in due derby australiani supera Roy Emerson 6-1 al quinto set a Roma, 6-2 al quinto al Roland Garros. Il quarto e ultimo australiano di fila a centrare l'accoppiata è Tony Roche: la roccia umana batte Nicola Pietrangeli al Foro Italico e l'ungherese Istavn Gulyas in Francia.

ILIE NASTASE

Nel 1973 l'eroe è Ilie Nastase che centra il primo Slam rosso firmando in successione i tornei di Monte Carlo, Parigi e Roma con vittorie finali su Borg, Pilic e Orantes. L'anno dopo c'è la prima doppietta di Borg che a cavallo dei 18 anni batte Nastase in finale al Foro e Manolo Orantes in quella di Parigi. Nel 1976 tocca ad Adriano Panatta che batte Vilas a Roma e Solomon a Parigi.

Il primo a centrare due doppiette è Borg che si ripete nel 1978 battendo Panatta in cinque set a Roma e Vilas in tre set al Roland Garros. Le ultime tre accoppiate, prima dell'era Nadal, portano la firma di Ivan Lendl, Jim Courier e Thomas Muster. Lendl ci riesce, da numero 1 del mondo, nel 1986 superando Emilio Sanchez e Mikiel Pernfors, Courier (sempre da numero 1 del mondo) ci riesce nel 1992 contro Carlos Costa e Petr Korda, Muster invece nel 1995 su Burguera e Chang (l'austriaco vince anche Monte Carlo su Boris Becker).

PANATTA NASTASE

Infine quando appare Rafa queste accoppiate diventano all'ordine del giorno. Se sono 11 quelle firmate prima di Rafa da 10 giocatori, lo spagnolo da solo ne realizza 8: 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2018 e 2019 nello spazio di 15 anni. Ora Djokovic ci riprova consapevole che fallire significa automaticamente lasciare nuovamente a Medvedev la prima posizione mondiale. E questo non fa parte del dna del serbo.

nastase 1 NASTASE NASTASE OMBRELLO Nastase NASTASE