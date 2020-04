IL RIMPIANTO NAZIONALE DI VENTOLA: "HO SUBITO 9 INTERVENTI CHIRURGICI E LA MIA CARRIERA NON E' STATA PIU' AL TOP. MA SE FOSSI NATO NEI NOVANTA, INVECE CHE A FINE ANNI '70, AVREI AVUTO ALMENO UNA VENTINA DI PRESENZE IN NAZIONALE” – A ‘CASA SKY SPORT’ L’IDOLO DI THOHIR PARLA ANCHE DI CUPER E ORONZO CANA’, RONALDO, BAGGIO E KLAS INGESSON. E SULLA POSSIBILE RIPRESA DEL CAMPIONATO… - VIDEO

“Non ho nessun rimpianto. Ho subito nove interventi chirurgici e ho perso elasticità e potenza, che erano le mie caratteristiche. Per questo motivo a un certo punto la mia carriera non è stata più a livelli top”.

Nicola Ventola a #CasaSkySport riavvolge il nastro della sua avventura nel calcio che conta. I calci di Marcio Santos, la maglia del Bari (“il mio sogno da bambino”), gli anni all’Inter con Roberto Baggio e Ronaldo “in una squadra che faceva sognare”.

Lui, l’idolo di Thohir, stempera con un sorriso la pubblicistica che lo annovera tra le promesse mancate del calcio: “A 24 anni potevo smettere, sono stato fermo un anno, in Italia non mi voleva operare nessuno e sono andato in Colorado. Potevo fare di più ma al fato non si comanda”. Per il giornalista Marco Bucciantini, ex Unità, Nik è un attaccante completo, “uno che se fosse nato nei Novanta invece che a fine anni Settanta, una ventina di presenze in Nazionale le avrebbe fatte”. "Questo lo penso anche io…”, rimarca l’attaccante di Grumo Appula che si rivede in Belotti: “Ma lui segna più di me…”.

Tra canzoni (una rivisitazione de “La prima cosa bella” per “La Bari”) e un commento sulle dirette Instagram con Vieri e Adani, si parla anche del 5-5-5 di Oronzo Canà-Lino Banfi ne ‘L’'allenatore nel pallone’, film stracult che Cuper “lasciava mettere sul pullman". Un calciatore che mi ha aiutato? “Lo sfortunato Klas Ingesson. È stato il mio capitano a Bari. Un condottiero, un combattente di poche parole ma che mi ha dato tanto. All’epoca andavo bacchettato. Avevo 18 anni…”. E sulla possibile ripresa del campionato, Ventola ha le idee chiare. “Il calcio deve provare a ricominciare. Tecnologie e centri di allenamento possono aiutare a ripartire in sicurezza…”

