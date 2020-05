LA RIPRESA DELLA SERIE A STA DIVENTANDO UNA TARANTELLA – SENTITE CAIRO: "CI SONO RISCHI, HO DUBBI. IL CALCIO È UNO SPORT DI CONTATTO. GIOCANDO FINO AL 20 AGOSTO, LA STAGIONE SUCCESSIVA DOVRÀ INIZIARE IL 20 OTTOBRE E CI SONO GLI EUROPEI. A ME SEMBRA COMPLICATO”. IL NO A PLAYOFF E PLAYOUT - "C'È UN RISCHIO MOLTO ALTO DI INFORTUNI, I CALCIATORI VANNO PIANO IN ALLENAMENTO PERCHÉ HANNO PAURA DI FARSI MALE"

Da gazzetta.it

"Io ho votato come gli altri per la ripresa della Serie A. Poi qualche dubbio ce l'ho, ma se si deve giocare si gioca. Sono anche uno che si adegua ai voleri della maggioranza". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato l'ipotesi di ripartenza del campionato a Rai Radio 1, dopo lo stop di questi mesi per l'emergenza coronavirus.

RISCHIO INFORTUNI

"Sembra si riparta, sembra che la data ci sia, o il 13 o il 20 giugno e sembra ci sia anche il protocollo -prosegue Cairo a Radio1 Rai-. Però per i giocatori, che sono stati fermi due mesi e mezzo, riprendere è molto faticoso. C'è un rischio molto alto di infortuni, in questo momento vanno piano perché hanno paura di farsi male".

A preoccupare il numero uno del club granata il rischio di compromettere la prossima stagione. "Mi sembra tutto molto complicato, molto ravvicinato. Ai giocatori devi dare almeno 2-3 settimane di vacanza e poi devono avere un altro mese per ricominciare. Questo vuol dire che se si finisce il 20 agosto poi il nuovo campionato dovrà iniziare il 20 ottobre e ci sono gli Europei. A me sembra complicato…".

PLAYOFF E PLAYOUT

Infine sull'ipotesi playoff-playout in caso di nuova sospensione: "Se il campionato non può ripartire, perché disputare i playoff e i playout? Se non si può disputare il campionato non si possono fare nemmeno playoff e playout. Ma se si ferma di nuovo è perché non si può più andare avanti. Come si può parlare di playoff e playout? Se puoi andare avanti lo giochi tutto, altrimenti non giochi. E poi si cambiano le regole in corsa? Mi sembra una cosa molto complicata".

