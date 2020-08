RIUSCIRA' OGGI L’INTER A TROVARE UN ACCORDO CON RICCA BUONUSCITA CON ANTONIO CONTE? - L’ALLENATORE È LEGATO DA UN CONTRATTO DA 13 MILIONI DI EURO FINO AL 2022. MANDARLO VIA A ZHANG COSTEREBBE 47 MILIONI - MAROTTA HA BLOCCATO L'AMICO MAX ALLEGRI CHIEDENDOGLI DI ATTENDERE QUALCHE GIORNO PRIMA DI INCONTRARE IL PSG - IL PARRUCCHINATO, PER LA 'GIOIA' DI MANCINI, VUOL TORNARE ALLA GUIDA DELLA NAZIONALE

Cosa succede alla Pinetina? L’Inter vuole evitare l’esonero di Antonio Conte e non per ragioni tecniche ma per gli “schei”. L’allenatore è legato da un contratto da 13 milioni di euro fino al 2022. Mandarlo via a Zhang costerebbe 47 milioni lordi. Ecco perché, se “Andonio” considerasse conclusa la sua esperienza a Milano, si cercherebbe una transazione con ricca buonuscita. Marotta ha già bloccato Max Allegri ma il tecnico livornese si considera prenotato per una settimana al massimo visto che su di lui c’è il forte interessamento del Paris Saint Germain. E Conte? Come dagoanticipato, sogna un ritorno sulla panchina della Nazionale italiana. Per il dispiacere di Roberto Mancini…

2 - IL VERTICE CON IL ZHANG SEGNA IL FUTURO DELL'ALLENATORE CHE HA CRITICATO IL CLUB

Stefano Scacchi per “la Stampa”

Dopo tre giorni di pausa di riflessione, l'Inter saprà se Antonio Conte continuerà a essere il suo allenatore. Oggi andrà in scena il momento della verità con l'atteso incontro tra il tecnico salentino e il presidente Steven Zhang. Appuntamento nella sede del club per il chiarimento diventato indispensabile dopo gli sfoghi di Bergamo e Colonia. L'Inter non può aspettare perché resta poco tempo per programmare l'immediato futuro. Inoltre il candidato principale alla sostituzione di Conte non ha estimatori solo in Italia.

La sconfitta del Psg in finale di Champions ha ravvivato l'interesse dei francesi per Massimiliano Allegri in caso di esonero di Tuchel. L'allenatore tedesco, da tempo in discussione, avrebbe potuto salvarsi con il trionfo europeo a Lisbona. L'epilogo amaro contro il Bayern lo ha nuovamente messo al centro delle critiche. La buona notizia per l'Inter è che Allegri al momento preferirebbe l'opzione nerazzurra a quella parigina.

Il livornese è stimolato dalla sfida di raccogliere ancora una volta l'eredità di Conte con l'obiettivo di migliorare gli ultimi risultati in Champions dell'Inter e diventare il primo capace di vincere lo scudetto con le tre grandi del Nord. E sarebbe contento di tornare a lavorare a Milano. Ma per Steven Zhang l'obiettivo resta ancora quello di convincere Conte a restare per proseguire il cammino che ha portato al secondo posto in campionato e alla finale di Europa League.

Il giovane presidente cinese chiederà a Conte di illustrare nel dettaglio i suoi motivi di insoddisfazione. E spera di trovarsi di fronte a un allenatore più sereno rispetto a quello che, venerdì sera a caldo a Colonia, sembrava inesorabilmente deciso a lasciare l'Inter. Martinez-Barça, ci risiamo Il club nerazzurro non può tergiversare anche perché il mercato è alle porte.

Il neo-tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha dato il benservito a Suarez. Significa che i blaugrana ripartiranno alla carica con Lautaro Martinez per accontentare Messi. L'olandese ha «liberato» anche Vidal, uno dei giocatori prediletti da Conte, da ieri considerato fuori dal nuovo corso del Barça. Adesso il cileno può davvero tornare in Italia. Ma chissà se per Conte la notizia arriva fuori tempo massimo.

