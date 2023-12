1 dic 2023 11:42

IL ROCKY DI CIVITAVECCHIA - A 47 ANNI, EMILIANO MARSILI TORNA STASERA SU UN RING A LONDRA PER SFIDARE IL BRITANNICO GAVIN GWYNNE: L’OBIETTIVO E’ PROVARE A RICONQUISTARE IL TITOLO EUROPEO DEI PESI LEGGERI - “LO FACCIO PER ME STESSO, NON PER I SOLDI: MI DARANNO SOLO 25 MILA EURO. VOGLIO VINCERE ANCORA UNA VOLTA COME HO SEMPRE FATTO NELLA MIA CARRIERA (È IMBATTUTO IN 43 INCONTRI) PER POTER CHIUDERE IN BELLEZZA COMBATTENDO IN ITALIA…”