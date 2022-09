DAI ROLEX CONTESI ALLA GUERRA DEI GRAMMY – PIQUÉ-SHAKIRA PEGGIO DI TOTTI E ILARY: LUI NON VUOLE RESTITUIRLE I GRAMMY VINTI IN CARRIERA"! IL CALCIATORE DEL BARCELLONA, CHE HA TRADITO LA CANTANTE CON UNA STUDENTESSA DI 23 ANNI, CONSERVA I PREMI VINTI DALLA EX COMPAGNA NEL PROPRIO UFFICIO: 3 GRAMMY AWARDS E 12 LATIN GRAMMY. LEI TEME CHE PIQUÉ VOGLIA USARLI COME MONETA DI SCAMBIO NELLA SFIDA TRA I DUE PER TROVARE UN ACCORDO SULL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI CHE...

Salvatore Riggio per corriere.it

GERARD PIQUE SHAKIRA

Se in Italia tra Francesco Totti e Ilary Blasi c’è un’altra contesa da risolvere, ossia i rolex come l’ex capitano della Roma ha raccontato nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera , una questione simile va risolta anche in un’altra coppia. Si tratta di Gerard Piqué e della sua ex compagna, Shakira.

È noto che i due, dopo oltre 10 anni e due figli, si sono separati a inizio giugno dopo che la cantante colombiana ha scoperto il tradimento del difensore del Barcellona con una studentessa di 23 anni, Clara Chia Marti, una giovane che lavora per lui. Adesso Shakira ha chiesto a Piqué di restituirgli i premi vinti in carriera (e che lui conserverebbe nel suo ufficio): tre Grammy Awards (il più prestigioso riconoscimento in ambito musicale e un premio tra i più importanti dell’industria dello spettacolo) e 12 Latin Grammy Awards (riconoscimenti dell’Accademia Latina delle Arti e delle Scienze della Registrazione, assegnati per premiare un’affermazione eccezionale nell’industria musicale latina).

ilary blasi e i rolex di totti - meme

I premi sarebbero nelle mani di Piqué e Shakira teme che i trofei possano essere usati come una sorta di moneta di scambio nella sfida tra i due per trovare un accordo sull’affidamento definitivo dei figli che per ora andranno a Miami, in Florida, con Shakira stessa. Che ha deciso di lasciare Barcellona e la Spagna, accollandosi tutte le spese di mantenimento.

TOTTI ILARY LA GUERRA DEI ROLEX

Piqué si vedrà riconosciuti 2,5 milioni di euro che servono a coprire il 20% di un debito e almeno cinque viaggi in prima classe da Barcellona a Miami all’anno per vedere Milan e Sasha. Inizialmente era una scelta non condivisa dal catalano, ma poi i due sono riusciti a trovare un accordo, a quanto sembra per ora temporaneo. Intanto, però, i bambini hanno già conosciuto Clara, la nuova fidanzata del padre, di Piqué. Vicenda che ha fatto infuriare Shakira.

shakira copia shakira 3 shakira e rafa nadal nella videoclip di gipsy 4 SHAKIRA PIQUE' SHAKIRA E PIQUE IN SPIAGGIA shakira pique 1 SHAKIRA E PIQUE IN SPIAGGIA shakira pique 9 SHAKIRA INCINTA CON PIQUE shakira pique 10 shakira pique 12 shakira pique 2 shakira pique 11 shakira pique 4 shakira pique 5 shakira pique 6 Shakira Gerard Pique SHAKIRA PIQUE' pique con shakira shakira e rafa nadal nella videoclip di gipsy 5

francesco totti e il suo amato rolex 4