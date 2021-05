ROMA CAPUT MOU - NELLA CAPITALE DILAGA LA MOURINHO-MANIA. DAL PRIMO MOURALE A TESTACCIO CON LO "SPECIAL ONE" IN VERSIONE GREGORY PECK FINO AL VIDEO-MONTAGGIO IN CUI IL PORTOGHESE CANTA “GRAZIE ROMA”. VENDITTI: "CORAGGIO, LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ E BENVENUTO A MOURINHO" – AMENDOLA: “UNA SVOLTA EPOCALE. CON QUEL “DAJE ROMA” PER NOI HA GIÀ VINTO”-VIDEO VIA @DAGOCAFONAL

Da ilmessaggero.it

mourinho murale

Sono passate appena 48 ore dalla sua nomina, e a Roma è già Mourinho-mania. Lo testimonia il murale apparso in via Giovanni Branca a Testaccio, quartiere romanista per eccellenza dove l'artista Harry Greb ha ritratto il nuovo mister della squadra capitolina mentre sfreccia a bordo di una Vespa “giallorossa” . Con la sciarpa dagli inconfondibili colori e in sella a uno “Specialone”, gioco di parole che mette insieme il mitico modello Specialino della Vespa e “Special one”, come lui stesso si è definito, José Mourinho è così spuntato la scorsa notte sui muri della Capitale. Il tecnico portoghese è dipinto come Gregory Peck nel film "Vacanze Romane".

AMENDOLA

Elisabetta Esposito per la Gazzetta dello Sport

Claudio Amendola, attore e tifoso della Roma, è stato intervistato dal quotidiano ed ha parlato dell’arrivo di Josè Mourinho. Queste le sue parole:

Come ha saputo di Mou?

MOURINHO ALLA ROMA

Mi è arrivato un messaggio da mio figlio Rocco, ci ho messo un po’ a capire che era tutto vero. Ero sul set e non si è parlato d’altro. Dopo Capello abbiamo sperato in Lippi, Ancelotti e Guardiola, ma siamo rimasti delusi. Ora ecco la svolta epocale. Le ambizioni cambiano: se un allenatore così accetta la Roma è perchè ha garanzie su una rosa che gli permetterà di competere ad alti livelli.

Ha già qualche giocatore in testa?

Penso lavorerà per un grande asse portante: portiere, difensore centrale, regista e attaccante, tutti ruoli che mancano oggi alla Roma.

Cosa le piace di Mou?

MOURINHO

Ha la capacità di motivare i giocatori come nessun altro. Ricordo il cambiamento di Chivu: a Roma era di vetro, a Milano tirò fuori una cazzimma mai vista. Come comunicatore non ha rivali: da avversario lo detesti, ma speri che diventi il tuo allenatore per come sa esaltare tutti. Con quel “Daje Roma” per noi ha già vinto. I Friedkin sono stati perfetti, questi signori fanno sul serio. Ora mi aspetto un derby con il coltello tra i denti, perché i giocatori sanno che Mourinho li guarda.

MOURINHO ALLA ROMA antonello venditti