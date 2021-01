ROMA HORROR SHOW – FRIEDKIN LICENZIA IL TEAM MANAGER GOMBAR, COLPEVOLE DEL PASTICCIACCIO DEI 6 CAMBI INSIEME A FONSECA. PELLEGRINI AVVERTE 5 VOLTE CHE LE SOSTITUZIONI FATTE SONO 6. A COSA STAVA PENSANDO IL PORTOGHESE? (VIDEO) – IL TECNICO, SEMPRE PIU’ NERVOSO, SI GIOCA LA PANCHINA SABATO SEMPRE CONTRO LO SPEZIA. ALLEGRI IN POLE PER SOSTITUIRLO MA IL DS DE SANCTIS PENSA ANCHE ALLA SOLUZIONE MAZZARRI COME TRAGHETTATORE – VIDEO

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

pellegrini fonseca

Non ci sarà nessun ritiro e, per adesso, la Roma va avanti con Paulo Fonseca. È questo quello che filtra, per ora, da una Trigoria blindata. Per ora perché l’allenatore portoghese, arrivato in sede intorno all’ora di pranzo dopo la disfatta di ieri contro lo Spezia, è ancora nel centro sportivo e come lui il suo staff (team manager compreso) e soprattutto Tiago Pinto e la proprietà. I Friedkin sono infuriati non tanto per l’eliminazione in sé, quanto per la pessima gestione di tutta la serata di Coppa Italia, a partire da quel video diventato virale di Pellegrini e Fonseca al momento dell’errore sui cambi che ha fatto il giro d’Europa.

gombar

Un’immagine, in un momento in cui la Roma ha anche la necessità di aumentare i ricavi, che certo non fa bene al club e al brand e questo ha mandato su tutte le furie il presidente e suo figlio. Al momento a pagare è stato Gianluca Gombar, il team manager del club, che è stato sollevato dall’incarico. Salta anche Manolo Zubiria, Global Sport Officer. Si va verso la promozione in prima squadra di Valerio Cardini, team manager della Primavera.

La squadra, nel frattempo, dopo un’ora scarsa di allenamento nel pomeriggio è tornata a casa. Sabato, sempre contro lo Spezia in campionato, ci sarà ancora Fonseca, ma da qui alla partita qualcosa, soprattutto nella struttura del club, potrebbe cambiare. I Friedkin stanno riflettendo e stavolta sembrano non avere intenzione di lasciar correre.

FONSECA

ECCO COSA DICONO DEL PASTICCIO DELLA ROMA

Da romanews.eu

Il guaio combinato da Fonseca e lo staff non ha lasciato indifferente nessuno. Il quotidiano francese ‘L’Equipe’ parla di ‘Enorme errore della Roma” ponendo l’accento su come più di un giocatore in campo si fosse accorto dell’errore. In Inghilterra, invece, il Daily Mail sottolinea come “Incredibilmente la Roma per la seconda volta riesce a perdere a tavolino per errori nello schierare un giocatore”. In Portogallo, invece, patria del tecnico giallorosso, si mostra il video di Pellegrini che prova a correggere l’errore e si analizza la posizione del tecnico sempre più in bilico.

figlio e padre friedkin foto mezzelani gmt1

Non può mancare la Spagna, dove Marca e As raccontano l’accaduto oltre che parlare del gol di Verde, conosciuto in terra iberica per la sua esperienza al Valladolid, e dello straordinario pallonetto di Saponara.

ROMA FONSECA ryan dan friedkin fonseca foto mezzelani gmt007 dan friedkin friedkin padre e figlio friedkin foto mezzelani gmt052 padre e figlio friedkin foto mezzelani gmt017 fonseca FONSECA