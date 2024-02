ROMA DA MILLE E UNA NOTTE – COME DAGO-DIXIT SI RINCORRONO LE VOCI DI UNA TRATTATIVA TRA I FRIEDKIN E I SAUDITI. DUE SONO I NOMI CHE CIRCOLANO, IL FONDO PIF CHE È LA CASSAFORTE DEL REGNO SAUDITA E TURKI ALALSHIKH, PRESIDENTE DELLA GENERAL ENTERTAINMENT AUTHORITY DELL'ARABIA, CHE CON LO SPONSOR SULLE MAGLIE DELLA ROMA, RIYADH SEASON, HA GIÀ RESPIRATO L’ARIA DI TRIGORIA. I FRIEDKIN AVREBBERO GRADITO UNA PARTNERSHIP ARABA RIMANENDO, PERÒ, AL TIMONE DELLA SOCIETÀ. MA I SAUDITI VOGLIONO IL 100% DELLE AZIONI – L’AS ROMA FA SAPERE CHE NON CI SONO CONTATTI...

I petrodollari per rilanciare la Roma che oggi parla americano. Le voci si rincorrono da giorni, settimane: si mormora di una trattativa avviata - ma non ancora definita e smentita dalla società dopo la pubblicazione di questo pezzo - tra gli arabi e i Friedkin per la cessione della società. E ogni giorno i rumors si fanno più insistenti. Martedì il capo dell'area legale dei giallorossi era a Riyad, nella Capitale del regno Saudita. Si discuteva dello sponsor, Riyadh Season, stampato sul petto dei giallorossi?

Così racconta chi conosce bene le dinamiche di Trigoria, anche ora che la proprietà americana ha messo a tacere le vocine che di solito riportavano quasi in tempo reale quello che accadeva ai vertici della società giallorossa. La presenza di Eric Williamson nell’Urbe non è sfuggita a nessuno. Williamson, membro del board del club, uomo di fiducia di Friedkin, si muove dagli States solo per le grandi occasioni. Per cacciare José Mourinho, tanto per dire. E il fatto che la scorsa settimana fosse di nuovo a Roma ha il suo peso. Qualcosa si sta muovendo e potrebbe rimescolare le carte ai vertici del club.

Due sono i nomi che circolano con una certa insistenza, il fondo Pif (Public investment fund) che è la cassaforte del regno Saudita con un patrimonio stimato che sfiora gli 800 miliardi di dollari. Pif, però, è già proprietaria del Newcastle e le norme Uefa, sulla multiproprietà, potrebbero rappresentare un parziale ostacolo, non un impedimento. Probabilmente è anche per questo che, negli ambienti finanziari, circola anche il nome di sua Eccellenza Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita, che con lo sponsor sulle maglie della Roma, Riyadh Season, ha già respirato l’aria di Trigoria e che per un’eventuale acquisizione, farebbe riferimento alle proprie personali risorse.

Secondo quanto appreso da Repubblica, i Friedkin avrebbero gradito una partnership araba. Rimanendo, però, al timone della società. Ma chi si è spinto a bussare alla porta di Dan e Ryan ha altri piani: l’obiettivo è mettere le mani sul 100% delle azioni. E, visto che tutto ha un prezzo, bisogna solo stabilire quale sia quello della Roma americana dopo essere passati da una due diligence, e anche di questo si mormora nei corridoi di Trigoria.

(...) L’As Roma fa sapere che non ci sono contatti e neanche la volontà di riflettere su un’eventuale cessione.

