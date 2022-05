CI VOLEVA MOURINHO PER RIPORTARE UNA COPPA EUROPEA IN ITALIA:

Da gazzetta.it

roma feyenoord

Decide una rete del giovane attaccante nel primo tempo. Gli olandesi più volte vicini al pari nella ripresa, ma due pali e il portiere portoghese conservano la vittoria

La Conference League 2021/22 è della Roma! I giallorossi battono 1-0 il Feyenoord nella finale di Tirana. Decide il bel gol di Zaniolo al 32’, al pari di due super parate di Rui Patricio nella ripresa e dei due pali colpiti dagli olandesi, che nella ripresa hanno seriamente messo in difficoltà la Roma, brava comunque a non prendere gol anche per la straordinaria partita di Smalling.

roma feyenoord

Dopo una mezz’ora non esattamente memorabile, la Roma passa: Mancini pesca in area Zaniolo dopo che il modesto difensore Trauner va a vuoto: Nicolò controlla e batte Bijlow con un bel tocco. Tutt’altro copione nella ripresa: Trauner colpisce il palo su azione da corner, poi Rui Patricio si supera sulla conclusione di Til. E’ il momento peggiore per i giallorossi: il Feyenoord spinge fortissimo e il sinistro da fuori di Malacia viene deviato sul palo da Rui Patricio, tanto bravo quanto fortunato. Il finale è convulso, ma finisce 1-0.

roma feyenoord

mourinho in lacrime

mourinho mourinho