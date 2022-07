RONALDO FURIOSO - CR7 NON SI È PRESENTATO AL RADUNO DEL MANCHESTER UNITED - IL CLUB HA CONFERMATO CHE IL PORTOGHESE È ASSENTE PER "MOTIVI FAMILIARI", MA DIETRO CI SAREBBE IL MALCONTENTO DELL'ATTACCANTE, CHE AVREBBE COMUNICATO LA SUA VOLONTÀ DI LASCIARE L'OLD TRAFFORD DOPO L'ULTIMA DISASTROSA STAGIONE DEI RED DEVILS…

Da www.corrieredellosport.it

Non si è presentato, Cristiano Ronaldo, alla ripresa degli allenamenti fissata per oggi con il Manchester United. Il portoghese è assente per "motivi familiari", come confermato dallo stesso club inglese. I giocatori internazionali dei Red Devils avevano avuto a loro disposizione una lunga pausa estiva e avrebbero dovuto incontrarsi con il resto della squadra oggi per iniziare la loro preseason.

RONALDO, NIENTE ALLENAMENTI

Anche CR7 era previsto in questo gruppo, ma ha informato per tempo la società sul fatto che non si sarebbe presentato. La squadra di Erik ten Hag comincerà nel weekend la sua tournée, con la prima partita in programma contro il Liverpool a Bangkok la prossima settimana. Al momento non è chiaro quando dovrebbe tornare ad allenarsi Ronaldo, ma è chiaro che questa sua assenza sia stata ricollegata alla volontà del 37enne di lasciare l'Old Trafford prima della nuova stagione.

