IL RONALDO FURIOSO – DURANTE LA PARTITA TRA L'AL NASSR E L'AL ITTIHAD, PER PROVOCARE CR7, I TIFOSI AVVERSARI HANNO INTONATO IL CORO “MESSI, MESSI”. E IL PORTOGHESE, STIZZITO, HA REAGITO AGITANDO LE MANI E SBUFFANDO. IL MATCH È STATO POI PERSO DALLA SQUADRA DI CRISTIANO, CHE SI È SPAZIENTITO UNA SECONDA VOLTA E HA SCALCIATO UNA BOTTIGLIETTA D'ACQUA… – VIDEO

Cristiano Ronaldo ha iniziato da due mesi a questa parte la sua nuova avventura in Arabia Saudita con l'Al-Nassr. […] I risultati, fin qui, stanno premiando il portoghese, che però è ancora costretto a fare i conti con il suo passato e con la rivalità calcistica con Lionel Messi, che ha caratterizzato il suo percorso in Europa.

È accaduto tutto durante la partita tra Al-Nassr e Al Ittihad, valida per la Saudi Pro League. Per Cristiano Ronaldo si è trattato infatti della prima sconfitta in campionato (1-0) da quando si è trasferito in Arabia Saudita, con l'Al Ittihad che ha così superato in classifica la squadra del portoghese, portandosi al primo posto a +1.

[…] durante la partita, infatti, i tifosi avversari hanno iniziato a stuzzicare Cristiano Ronaldo, inneggiando al suo eterno rivale: "Messi, Messi", cantavano dagli spalti. E prontamente CR7 si è rivolto ai tifosi, prima alzando le braccia incredulo e successivamente scuotendo la testa in segno di disappunto. Iconico anche il gesto del "parla-parla" mimato con le mani, facendo intuire come quei cori per lui fossero solo chiacchiere inutili, per poi riprendere tranquillamente a giocare la partita.

