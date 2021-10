ROSSI DI RABBIA - IN UNA SOLA GIORNATA ESPULSI QUATTRO ALLENATORI DELLE "BIG" PER PROTESTE: MOURINHO, SPALLETTI, INZAGHI E GASPERINI - IL TECNICO DELL'ATALANTA ACCUSA GLI ARBITRI: "QUESTI SIGNORI NON CI METTONO MAI LA FACCIA E LA LORO PAROLA VALE PIÙ DI QUELLA DI CHIUNQUE ALTRO. INACCETTABILE ESSERE BUTTATI FUORI DA RAGAZZINI A CUI NEANCHE SI PUÒ CONTROBATTERE" - FACCIAMO PARLARE ANCHE GLI ARBITRI IN TV? IMMAGINATE IL CASINO...

Monica Colombo e Monica Scozzafava per www.corriere.it

jose mourinho 4

Uno è rosso di rabbia, gli altri due di certo non di vergogna perché né Mourihno né Spalletti pensano di aver detto nulla di offensivo all’arbitro Massa. E neppure Gasperini a Marinelli, a dirla tutta. A fine serata tocca la stessa sorte a Simone Inzaghi nel finale di Inter-Juventus.

jose mourinho e luciano spalletti

Tutti e quattro vanno via dal campo espulsi e amareggiati, l’allenatore dell’Atalanta più degli altri. Ed è il primo ad aprire al tema dell’incomunicabilità con gli arbitri. Gasperini è una furia: «Questi signori non ci mettono mai la faccia e la loro parola vale più di quella di chiunque altro. Inaccettabile essere buttati fuori da ragazzini a cui neanche si può controbattere. Basta difenderli, facciano anche loro i professionisti».

gian piero gasperini 4

I protagonisti in panchina della sfida tra Roma e Napoli provano a tenere toni più soft. La linea è comune: «Non abbiamo capito perché siamo stati buttati fuori». Da tutti viene invocata la chiarezza, per andare oltre l’equivoco.

I vertici arbitrali si dicono d’accordo sulla necessità di una comunicazione trasparente e mostrano apertura a un confronto pubblico. Del resto, la strada percorsa dal nuovo presidente Trentalange è improntata al dibattito, purché — sottolineano i fischietti — esistano presupposti di serenità.

jose mourinho 2

Il confronto inquinato da polemiche e toni alti non serve a nessuno. Proprio in questa direzione sono andate le reazioni di Spalletti e Mourinho, apparsi più dispiaciuti che arrabbiati.

simone inzaghi 1

Lo Special One che a metà gara si è preso la scena con una protesta plateale per un presunto fallo su Zaniolo non fischiato e si è beccato il secondo giallo, arriva in tv tranquillo: «Non ho detto nulla di grave, non so perché Massa mi ha buttato fuori. Certo, ha espulso anche Spalletti…». Sorride Mou.

max allegri e simone inzaghi 3

Mentre il collega quasi allarga le braccia: «A fine partita ho detto a Massa che due episodi non mi erano piaciuti, ma poi ho applaudito perché è stato bravo. Ha equivocato, mi dispiace. Anzi questa cosa mi distrugge». L’equivoco viene tirato in ballo pure da Gasp, ma inteso come alibi da demolire: «Smettiamola, altrimenti di fronte ai rossi diventiamo indifendibili».

