31 mar 2023 12:33

E’ ANCORA SINNER VS ALCARAZ – FATE UN RIPOSINO POMERIDIANO (COME PAOLO BERTOLUCCI) PER TIRARE FINO ALL’1 DI NOTTE QUANDO A MIAMI SCENDERANNO IN CAMPO PER LA SEMIFINALE JANNIK, CHE E’ TORNATO NELLA TOP 10, E LO SPAGNOLO NUMERO UNO AL MONDO, CHE HA SPAZZATO VIA TAYLOR FRITZ. CHI VINCE AFFRONTERÀ UNO TRA MEDVEDEV E KHACHANOV…