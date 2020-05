L’ATTO DI FEDEZ DI ZANIOLO: “IL DURO LAVORO PAGA SEMPRE” – IL TALENTINO GIALLOROSSO TORNA TRA DUE SETTIMANE E STUDIA UNA COLLABORAZIONE CON IL RAPPER - ZANIOLO POTRÀ TORNARE A DISPOSIZIONE ANCHE PER GIOCARE UNA PARTE DELLE 12 PARTITE CHE MANCANO ALLA CONCLUSIONE DEL CAMPIONATO E SE LA UEFA RIAPRIRÀ LE LISTE PER LE COPPE.. – LE STRATEGIE DI MERCATO GIALLOROSSE: PEDRO, VERTONGHEN, BOGA (AUGURI)

Gianluca Piacentini per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

«Il duro lavoro paga sempre», parola di Nicolò Zaniolo, che ieri ha postato su Instagram una foto in cui calcia il pallone, sul campo di allenamento di Trigoria. Il romanista migliora giorno dopo giorno e vede finalmente la luce alla fine del tunnel, imboccato lo scorso 12 gennaio, giorno della rottura del legamento del ginocchio destro durante la gara all' Olimpico contro la Juventus.

Sono stati mesi in cui ha lavorato duramente per recuperare il prima possibile e in cui, grazie alla sospensione del campionato, ha visto riaccendersi la speranza di poter rientrare in campo prima della conclusione della stagione.

Ora il suo percorso di recupero è nella fase conclusiva: Zaniolo già da una decina di giorni ha ricominciato a lavorare con il pallone e a calciare, tra poco potrà tornare a lavorare con la squadra. Dal punto di vista atletico corre bene, ma soprattutto non ha alcun problema nei cambi di direzione e il tono muscolare sembra quello dei giorni migliori. Tra un paio di settimane, scavallati i cinque mesi dal giorno dell' infortunio, tornerà definitivamente in gruppo.

Prima, però, dovrà fare una nuova visita di controllo con il professor Mariani, la settimana prossima a Villa Stuart.

Se tutto andrà come lui e la Roma sperano, Zaniolo potrà tornare a disposizione anche per giocare una parte delle dodici partite che mancano alla conclusione del campionato e se la Uefa riaprirà le liste per le coppe - è in corso una discussione su questo argomento - potrà dare il suo contributo anche in Europa League.

Se in campo la sua crescita è quotidiana, fuori dal campo quella del «personaggio» Zaniolo è stata esponenziale negli ultimi mesi. Le sue maglie sono le più vendute, i suoi social sono seguitissimi e ora sembra alle porte anche una collaborazione con Fedez.

Proprio pochi giorni fa il cantante aveva messo un like ad una foto di Zaniolo sotto alla coreografia del derby del 2015 (un fotomontaggio, visto che lui all' epoca era un ragazzino) «Figli di Roma, capitani e bandiere: questo è il vanto che non potrai mai avere».

Ora, grazie all' agenzia Vigo Global Sport del suo procuratore Claudio Vigorelli, questa nuova collaborazione farà aumentare ancora di più la popolarità del calciatore giallorosso.

Strategie di mercato: la Roma sarebbe in vantaggio per Pedro e Vertonghen, che si libereranno a parametro zero dal Chelsea e dal Tottenham. I Blues hanno deciso di non riscattare Jeremie Boga dal Sassuolo, «accontentandosi» solamente della percentuale dovuta su una prossima rivendita. Base d' asta: 20 milioni, ma bisognerà superare la concorrenza di Napoli, Juventus e Milan.

