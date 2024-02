L’ETA’ D’ORO DEL TENNIS ITALIANO: NON C’E’ SOLO SINNER, LUCIANO DARDERI, 22 ANNI, VINCE L’ATP 250 DI CORDOBA ED ENTRA NELLA TOP 100 – L’AZZURRO NATO IN ARGENTINA CONQUISTA IL SUO PRIMO TITOLO ATP, ADESSO NEL RANKING È NUMERO 76. E PENSARE CHE QUESTO TORNEO DARDERI NON DOVEVA NEANCHE GIOCARLO. MA POI IL FATO CI HA MESSO LO ZAMPINO E… - IL TWEET DI BERTOLUCCI – VIDEO

In attesa di rivedere in campo Jannik Sinner a Rotterdam, gli appassionati di tennis possono festeggiare un’altra vittoria italiana: Luciano Darderi ha vinto l’Atp 250 di Cordoba , partendo dalle qualificazioni. Il suo primo titolo Atp.

«Ancora non ci credo — ha detto — se penso che la scorsa settimana sono uscito al secondo turno in un torneo challenger... Ora sono qui con questo trofeo in mano davanti alla mia famiglia e alla mia ragazza».

Con questo successo Darderi si fa un bel regalo di compleanno (22 anni da compiere il 14 febbraio): l’ingresso nella top 100 acchiappando in un colpo solo la posizione n. 76 (ovvero +60 posizioni, visto che la settimana scorsa era n. 136). Un ingresso «salutato» anche da un tweet di Paolo Bertolucci che su X scrive: «Benvenuto nella Top 100 a Luciano Darderi».

In finale — l’azzurro nato in Argentina ma con passaporto italiano — ha battuto in un’ora e 25 minuti un veterano della terra rossa, il 34enne argentino Facundo Bagnis (anche lui qualificato e alla sua seconda finale in un torneo Atp).

E pensare che questo torneo l’italiano non doveva neanche giocarlo. Ma poi il fato ci ha messo lo zampino e la storia è diventata una splendida conquista.