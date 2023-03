L’IBRA DEI RECORD NON BASTA: IL MILAN PRENDE TRE PERE – CONTRO L’UDINESE FINISCE 3-1: ZLATAN IBRAHIMOVIC SEGNA UN RIGORE (RIBATTUTO) E, CON I SUOI 41 ANNI E 166 GIORNI, DIVENTA IL MARCATORE PIÙ ANZIANO NELLA STORIA DELLA SERIE A – MA PIOLI HA BEN ALTRI PENSIERI: PER UNA PARTE DELLA PARTITA L’UDINESE HA FATTO CIÒ CHE HA VOLUTO. PIOLI DEVE DARE UNA SCOSSA ALLA SQUADRA IN VISTA DEI QUARTI DI CHAMPIONS CONTRO IL NAPOLI…

1. SERIE A, UDINESE-MILAN 3-1: IBRA NON BASTA, QUARTO POSTO A RISCHIO

Estratto da www.sportmediaset.it

udinese milan 1

Il Milan crolla 3-1 contro l'Udinese nella 27a giornata di Serie A e ora mette a serio rischio il quarto posto e un piazzamento nella prossima Champions League. Partono male i rossoneri che al 10' vanno già sotto a causa di un destro preciso di Pereyra, un'azione viziata da un errore in impostazione da Bennacer.

Nel finale del primo tempo succede di tutto: Doveri assegna un rigore grazie al Var per un mano di Bijol, Ibra sbaglia dal dischetto ma l'arbitro fa ripetere perché Beto è entrato prima in area e partecipato all'azione. Nella ripetizione lo svedese non sbaglia (49'), diventando il più vecchio marcatore della Serie A. Al 51', però, Beto anticipa Thiaw e riporta ancora avanti l'Udinese. Al 70' il tris di Ehizibue da pochi passi che chiude il match. Per Pioli solo un punto nelle ultime tre di campionato, 15 in 12 gare nel 2023. [...]

udinese milan 2

2. IBRA, RECORD AMARISSIMO

Estratto dell’articolo di Pietro Guadagno per il “Corriere dello Sport”

Il nuovo Milan si è già arenato. Sembrava che, con il passaggio alla difesa a 3, Pioli avesse risolto tutti i problemi. Invece, gli effetti della svolta si sono esauriti in fretta. Il tempo di infilare 4 vittorie consecutive, senza nemmeno un gol […] e l’impianto si è inceppato ancora. […] In Friuli […] il Diavolo è crollato dalle fondamenta, ovvero dalla difesa. Il terzetto Kaluku-Thiaw-Tomori, infatti, è stato “tritato” dai vari Sucess, Beto e Pereyra. […]

IBRA GOL, MA...

[…] Senza il vero Leao, il Diavolo perde gran parte del suo potenziale. E se manca pure Theo Hernandez, come ieri sera, la luce si spegne del tutto. Tanto più che nemmeno Ibrahimovic - con tanto di fascia di capitano per celebrare il suo ritorno da titolare - è in grado di tenerla accesa.

zlatan ibrahimovic

Ieri sera lo svedese sarà anche diventato il marcatore più anziano nella storia della serie A con i suoi 41 anni e 166 giorni, ma lo ha fatto grazie a un rigore - ribattuto per l’ingresso anticipato di Beto, dopo che Silvestri gli aveva parato il primo tentativo - e, per il resto, è stato solo la pallida ombra dello straordinario campione di un tempo.

[…] Per una ventina di minuti, l’Udinese ha fatto ciò che ha voluto, poi il Milan si è scosso, grazie ad una folata di Diaz e ad una stoccata di Leao. Che poi si è pure guadagnato il rigore, provocando il fallo di mano di Bijol: decisione al limite. La ripetizione del tiro di Ibra, invece, ha scatenato le proteste di Sottil, che ha finito per farsi cacciare.

udinese milan 4

«È una barzelletta», ha gridato il tecnico al momento di uscire. Ma, volendo, è stato più da barzelletta come il Milan ha difeso sull’ultima azione del primo tempo, consentendo a Success di mettere la palla dentro e a Beto di girare il pallone alle spalle di Maignan, prendendo il tempo al dormiente Thiaw. Il Diavolo ha provato ad attaccare ad inizio ripresa, ma un’altra difesa da film horror ha chiuso definitivamente i giochi. Success ha “scherzato” Thiaw di fisico, offrendo il pallone al solitario Udogie, la cui ciabattata in diagonale è stata corretta in rete da Ehizibue.

udinese milan 5 milan udinese udinese milan 7 udinese milan 6