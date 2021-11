L’INCUBO CR7, LA RIVINCITA CON SVEZIA, LO SPAURACCHIO LEWANDOWSKI O L’ABBORDABILE SCOZIA? LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA AL PLAY-OFF MONDIALE - L'AUSTRIA BATTUTA CON SOFFERENZA ALL'EUROPEO MINA VAGANTE. ECCO GLI AVVERSARI CHE GLI AZZURRI POTREBBERO SFIDARE NEGLI SPAREGGI DI MARZO. SORTEGGIO IL 26 NOVEMBRE...

Francia, Belgio, Inghilterra, Germania, Danimarca, Croazia, Spagna, Serbia, Brasile, Svizzera e Qatar (paese ospitante) sono le nazionali già qualificate al Mondiale 2022.

In Europa si qualificano 13 squadre: le 10 vincenti dei gironi (manca solo da risolvere la questione nel Gruppo D, tra Olanda, Norvegia e Turchia) più 3 squadre che passeranno dai play-off di marzo 2022, dove accedono le 10 migliori seconde e le 2 migliori ripescate in base alla graduatoria di Nations League.

Tra le 12 squadre che si giocheranno l'accesso al Mondiale attraverso i playoff c'è l'Italia, arrivata seconda nel proprio gruppo. Ecco tutte le nazionali che saranno impegnate a marzo, in un doppio turno composto da semifinale e finale. Gli accoppiamenti verranno sorteggiati il 26 novembre, gli azzurri sono nell'urna delle teste di serie.

Le dodici squadre verranno divise in tre gironi da quattro, composti da due teste di serie e due squadre di seconda fascia. Ogni squadra di seconda fascia giocherà una prima partita (la semifinale) in casa di una squadra testa di serie. Le vincenti del primo turno daranno vita a tre finali (campo sorteggiato). La vincente di ogni sfida andrà al Mondiale.

Al momento, Portogallo, Scozia, Italia e Russia sono già sicure di essere teste di serie e dunque non si affronteranno in semifinale. Le altre due sarebbero Svezia e Polonia, ma possono essere ancora superate da Galles e dalla seconda del gruppo G (Olanda, Norvegia, Turchia). Al momento le sei avversarie dell'Italia sarebbero Macedonia del Nord e Austria (certe), Repubblica Ceca, Finlandia, Turchia e Polonia (probabili).

Girone A: c'è il Portogallo di Ronaldo

Al Portogallo di Cristiano Ronaldo non è riuscito di conquistare il punto mancante dopo il pareggio ottenuto contro l'Irlanda (0-0). Ha perso al 90' lo scontro diretto con la Serbia, che poteva solo vincere essendo penalizzata dalla differenza reti.

Classifica finale: Serbia 20, Portogallo 17, Irlanda e Lussemburgo 9, Azerbaigian 1.

Girone B: la Svezia e l'incubo del 2018

Alla Spagna sarebbe bastato un pari a Siviglia contro la Svezia ma le Furie Rosse, pur soffrendo, hanno fatto ancora meglio vincendo lo scontro diretto con una rete di Morata. Svedesi ai play-off, e riappare lo spettro dell'eliminazione del 2018.

Classifica finale: Spagna 19, Svezia 15, Grecia 10, Georgia 7, Kosovo 5.

Girone C: Italia ai play-off dopo il pari in Irlanda del Nord

È la Svizzera a vincere il gruppo C, chiuso con la vittoria casalinga per 4-0 sulla Bulgaria. Per decidere il duello con l'Italia non si è dovuti ricorrere neanche alla differenza reti, perché in Irlanda del Nord la Nazionale azzurra si è fermata sullo 0-0.

Classifica finale: Svizzera 18, Italia 16, Irlanda del Nord 9, Bulgaria 8, Lituania 3.

Girone D: Una tra Finlandia e Ucraina

La Francia si è qualificata grazie alla vittoria per 8-0 sul Kazakhstan. Si gioca per il secondo posto: martedì 16 novembre Bosnia-Ucraina e Finlandia-Francia. L'Ucraina (9 gol segnati, 8 subiti) deve vincere e sperare che la Finlandia (10 gol fatti, 8 subiti) non vinca. In caso di parità nella differenza reti, l'Ucraina ha il vantaggio dello scontro diretto.

Classifica: Francia 15, Finlandia 11, Ucraina 9, Bosnia 7, Kazakhstan 3.

Girone E: Galles e Repubblica Ceca agli spareggi

Battendo l'Estonia il Belgio si è qualificato. Martedì 16 novembre si giocano Galles-Belgio e Repubblica Ceca-Estonia. Galles e Repubblica Ceca sono già certe dei play-off: chi arriverà terzo, infatti, sarà ripescato come seconda migliore squadra della Nations League. Il secondo posto serve però per provare a entrare nelle sei teste di serie (le sei migliori seconde).

Al Galles basta il pari. Qualora fosse battuto e raggiunto in classifica dalla Repubblica Ceca, deciderà la differenza reti, poi il numero di gol segnati (il Galles ha 13 gol fatti e 8 subiti, la Repubblica Ceca 12 fatti e 9 subiti). Se non bastasse, il Galles è in vantaggio nello scontro diretto.

Classifica: Belgio 19, Galles 14, Repubblica Ceca 11, Estonia 4, Bielorussia 3.

Girone F: Scozia seconda, Austria ai play-off

Tutto deciso in questo girone: Danimarca prima, Scozia seconda e testa di serie ai play-off dove accede anche l'Austria, come ripescata dalla Nations League (andrà in seconda fascia al sorteggio)

Classifica finale: Danimarca 27, Scozia 23, Austria e Israele 16, Faroe 4, Moldavia 1.

Girone G: Olanda, Norvegia o Turchia

L'Olanda era già qualificata, prima di farsi rimontare negli ultimi minuti dal Montenegro (2-2). Ora è tutto rinviato al 16 novembre: Olanda-Norvegia e Montenegro-Turchia. All'Olanda basterà il pari: terrà dietro la Norvegia e ha 14 gol di vantaggio sulla Turchia, differenza incolmabile.

Ma in caso di sconfitta, gli Oranje rischiano addirittura di finire terzi e fuori da tutto per il secondo Mondiale di fila. La Turchia deve vincere e sperare che la Norvegia batta l'Olanda, ma senza segnare più gol dei turchi. Al momento fra Turchia e Norvegia c'è un gol di scarto in differenza reti: in caso di parità, la Turchia sarebbe davanti, avendo già 25 gol segnati contro i 15 della Norvegia.

Classifica: Olanda 20, Norvegia e Turchia 18, Montenegro 12, Lettonia 6, Gibilterra 0.

Girone H: la Russia agli spareggi

Lo spareggio di Spalato promuove al Mondiale la Croazia, Russia sconfitta 1-0 e agli spareggi.

Classifica finale: Croazia 23, Russia 22, Slovacchia e Slovenia 14, Malta e Cipro 5.

Girone I: la Polonia e il pericolo Lewandowski

La goleada inglese a San Marino (0-10), maturata fin dai primi minuti, spegne le flebili speranze della Polonia di volare direttamente in Qatar. La squadra di Robert Lewandowski chiude il girone con la sconfitta casalinga ad opera dell'Ungheria (1-2).

Classifica: Inghilterra 26, Polonia 20, Albania 18, Ungheria 17, Andorra 6, San Marino 0.

Girone J: Macedonia del Nord, un'altra chance

Con la Germania già qualificata che non ha fatto sconti all'Armenia vincento 4-1 a Erevan, la Macedonia del Nord ha conquistato gli spareggi vincendo 3-1 contro l'Islanda. A Nulla è servita la vittoia della Romania in Liechtenstein.

