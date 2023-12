L’INGAGGIO DI IBRAHIMOVIC IN REDBIRD CAPITAL CON UN RUOLO NON BEN IDENTIFICATO IN FUNZIONE MILAN VA LETTO COME UN AVVISO DI SFRATTO PER PIOLI E PER L’AD GIORGIO FURLANI, COLPEVOLE DI AVER MESSO TUTTO IL POTERE IN MANO ALL’ALLENATORE DA TEMPO NON PIÙ ON FIRE. A GIUGNO I DUE LASCERANNO MILANELLO. SEMPRE CHE MERCOLEDÌ IL MILAN NON ESCA ANTICIPATAMENTE DALLE COPPE, E ALLORA IL DESTINO DI PIOLI POTREBBE ESSERE IMMEDIATAMENTE SEGNATO. NON È UN SEGRETO CHE…

Dagoreport

L’ingaggio di Zlatan ibrahimovic in RedBird capital con un ruolo non ben identificato in funzione Milan va letto come un avviso di sfratto per Stefano Pioli e per l’amministratore delegato Giorgio Furlani, colpevole di aver messo tutto il potere in mano all’allenatore da tempo non più on fire. A giugno i due lasceranno Milanello e Casa Milan. Ma probabilmente non sarà l’unico cambiamento.

Come Dagoanticipato Gerry Cardinale ha aperto trattative con Investcorp Capital e Pif per estinguere in anticipo il prestito da 600 milioni ricevuto da Elliott al momento di acquisire il Milan, e il closing è atteso in primavera.

Sempre che mercoledì il Milan non esca anticipatamente dalle coppe, e allora il destino di Pioli potrebbe essere immediatamente segnato. Non è un segreto che l’allenatore della Primavera del Milan, Ignazio Abate, è il migliore amico di Ibra…

