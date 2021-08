L’INTER BALLA IL “TUCU-TUCU” – È FATTA PER IL TRASFERIMENTO DI JOAQUIN CORREA DALLA LAZIO AI NERAZZURRI – PER IL “TUCU” L’INTER SBORSERÀ 31 MILIONI DI EURO: 5 DI PRESTITO CON 25 DI RISCATTO OBBLIGATORIO E UNO DI BONUS - CORREA ERA GIA STATO VICINO A FIRMARE CON I MILANESI QUANDO AVEVA 18 ANNI E AVEVA ANCHE FATTO UN PROVINO CON LA SQUADRA, MA A QUEI TEMPI L’ESTUDIANTES RIFIUTÒ L’OFFERTA INTERISTA…

joaquin correa1

Laudisa-Stoppini per www.gazzetta.it

Siamo al traguardo, l’Inter ha messo le mani su Joaquin Correa al termine di un giorno - un pomeriggio, per la verità - decisivo per azzerare le distanze con la Lazio. Mercoledì sarà il momento della definizione dei contratti, con le firme su tutti i documenti.

Ma l’accordo è sostanzialmente trovato: un’operazione complessiva da 31 milioni di euro, divisi in 5 milioni di prestito oneroso, 25 di riscatto obbligatorio e un ulteriore milione di bonus da versare nelle casse di Lotito. Il tutto per la gioia di Simone Inzaghi, che ritrova il Tucu in nerazzurro dopo i tre campionati trascorsi insieme alla Lazio.

correa simone inzaghi 3

Il sostanziale via libera è andato in scena ad Appiano Gentile, oggi pomeriggio. Mentre Inzaghi allenava i suoi verso la trasferta di Verona, l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio erano chiusi nel loro ufficio, in riunione telefonica con Alessandro Lucci, agente di Correa, l’uomo che ha portato avanti la mediazione tra Inter e Lazio, i cui rapporti sono ai minimi termini dopo l’affaire Inzaghi.

correa al provino con l inter a 18 anni

È qui che l’Inter ha incassato l’apertura di Lotito: dopo il passaggio dai 40 milioni di valutazione ai 35 dello scorso fine settimana, i nerazzurri hanno accolto con favore la disponibilità della Lazio a un ulteriore sconto, fino ad arrivare alla fatidica quota 31. La struttura dell’operazione sarà definita nei dettagli mercoledì, ma dovrebbe appunto prevedere un prestito con obbligo di riscatto.

Nessun problema nell’accordo tra l’Inter e il giocatore, che da giorni avevano già raggiunto un’intesa su base quadriennale - ovvero fino al 2025 - per un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione.

correa simone inzaghi 5

Lo stesso giocatore, tempestato dalle telefonate del compagno di nazionale Lautaro che non vede l’ora di abbracciarlo a Milano, aspetta a questo punto solo il via libera per raggiungere la sua nuova destinazione: non è escluso che possa farlo già domani sera, per poi allenarsi con i nuovi compagni dopodomani alla vigilia della trasferta di Verona.

joaquin correa2 correa al provino con l inter a 18 anni correa e immobile foto mezzelani gmt014 correa correa correa simone inzaghi 1 correa simone inzaghi 4 correa simone inzaghi 2