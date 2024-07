26 lug 2024 13:15

L’ITALIA HA IL COLPO IN GANNA! “NON SENTO IL PESO DELL’OLIMPIADE. IO FAVORITO? NO, MAI” - IL CICLISTA ITALIANO, FILIPPO GANNA, MEDAGLIA D’ORO A TOKYO 2020, SPIEGA COME SI E’ PREPARATO PER I GIOCHI: “HO DORMITO PER SETTE GIORNI AL RIFUGIO MAROLI, A 2800 METRI DAVANTI AL MONTE ROSA. TELEFONO STACCATO, ARIA GELIDA - L’OLIMPIADE METTE SULLO STESSO PIANO SPORT CHE VENGONO SCHIACCIATI DAL CALCIO - SINNER? CI SONO LIMITI OLTRE I QUALI IL CORPO NON PUÒ ANDARE” – POI PUNGE I GIORNALISTI: NON SONO TIMIDO. ODIO LE DOMANDE TUTTE UGUALI E LA PESANTEZZA…”