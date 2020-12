Salvatore Riggio per www.corriere.it

Ennesimo mistero su Diego Armando Maradona, morto mercoledì 25 novembre a Tigre in circostanze ancora da chiarire, tanto che è stata aperta un’inchiesta che vede coinvolti i sanitari che dovevano vegliare sulla salute del Pibe de Oro. Non sarà facile far luce su tutta la vicenda, mentre gli argentini sono ancora in lutto per la perdita del più grande calciatore di sempre. Adesso è arrivata un’altra indiscrezione, che riguarda l’eredità del Pibe de Oro. Una vera e propria battaglia, come anticipato dal Corriere della Sera. Un intrigo, un mistero.

Sono tanti a voler mettere le mani sul patrimonio dell’ex fuoriclasse del Napoli. Sono i discendenti diretti a promettere battaglia. Si tratta dell’ex moglie Claudia Villafane – il divorzio con Maradona arrivò dopo 24 anni di matrimonio – e le due figlie, Dalma e Giannina. Ma da quanto sostengono in Argentina sono proprio loro che rischiano di restare senza.

Lo riporta il Clarin, rispolverando un’accesa battaglia legale tra Diego e Claudia. Questa è una vicenda che risale a cinque anni fa, nel 2015. Sempre secondo quanto sostiene il Clarin, Maradona scoprì un ammanco di circa sei milioni di dollari oltre alla sparizione di 458 cimeli collezionati in carriera (trofei, magliette autografate e oggetti preziosi). Il Pibe de Oro si infuriò e accusò l’ex moglie, all’epoca sua tutrice legale. Da qui arrivarono denunce, due sentenze dall’esito opposto, tanto che la causa si è trascinata fino a oggi, che Diego non c’è più. Una causa, però, che impedirebbe di fatto a Claudia di beneficiare della porzione di eredità che le spetterebbe.

Non solo. Sempre quanto sostengono in Argentina giornali e televisioni, Maradona qualche anno fa avrebbe rivisto il testamento. Escludendo da qui proprio Claudia, Dalma e Giannina dall’asse ereditario.

Ma le tre promettono battaglia contro il circolo intimo che, negli ultimi anni, si muoveva accanto al Pibe de Oro. Per loro colpevole di averlo lasciato solo in un grave momento di difficoltà. Sarà una lotta senza precedenti.

