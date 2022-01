L’OTTUSITA’ DELLA BUROCRAZIA NON RISPARMIA IL CALCIO - LA UEFA FA SAPERE AD ANCELOTTI CHE NON PUÒ ALLENARE VISTO CHE GLI MANCANO 15 ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – CI PENSERÀ LA FEDERCALCIO SPAGNOLA A EVITARE IL RIDICOLO DI UN ESAME DI CALCIO AD ANCELOTTI. IN CASI COME QUESTO È DAVVERO ARDUO NON CAPIRE I SIGNORI DELLA SUPERLEGA….

Massimiliano Gallo per ILNAPOLISTA.IT

carlo ancelotti

È la rivincita dei signor Rossi d’Italia, di tutti quei professionisti che per lo sfortuna sono costretti dalla legge ad aderire a un ordine professionale: che si tratti di avvocati, commercialisti, architetti, giornalisti, ingegneri.

Le ore di aggiornamento professionale. Lo prevede la legge. In molti sono costretti ad assentarsi dal lavoro, quindi a perdere soldi, per partecipare a questi corsi. In tanti li maledicono. Ma, attenti, la Uefa ci dice che non siamo soli a questo mondo. Nella nostra condizione c’è ancora un signore che si chiama Carlo Ancelotti.

carlo ancelotti 9

Lui di professione fa l’allenatore. La Uefa a fine dicembre gli ha fatto sapere che non ha ottemperato ai suoi doveri, non ha partecipato alle 15 ore di aggiornamento professionale e ora rischia il ritiro del patentino (un po’ come il famigerato articolo 80 spauracchio di tutti gli adolescenti degli anni Settanta e Ottanta).

Poco importa che Ancelotti non abbia potuto partecipare perché impegnato ad allenare una squadretta chiamata Real Madrid, a vincere la Supercoppa di Spagna, a chiudere al primo posto il girone di Champions e ad essere in testa alla Liga. Tutto questo, tra l’altro, senza aggiornamento professionale. Non si capisce come abbia potuto fare.

carlo ancelotti 6

Come ha scritto oggi il direttore Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, con ogni probabilità ci penserà la Federcalcio spagnola a evitare il ridicolo di un esame di calcio ad Ancelotti. In casi come questo, aggiungiamo, è davvero arduo non capire i signori della Superlega.

Quel che conta è che da oggi i piccoli professionisti che possono sentirsi meno soli: l’ottusa burocrazia non riguarda soltanto noi.

carlo ancelotti 7 aleksandr ceferin sorteggi playoff mondiali 2022 2 aleksandr ceferin sorteggi playoff mondiali 2022 3 carlo ancelotti 8