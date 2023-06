2 giu 2023 10:48

C’E’ DEL MARCIO, ANZI DEL MARCINIAK, TRA GLI ARBITRI UEFA - L'ARBITRO POLACCO SZYMON MARCINIAK, CHE IN NAPOLI-MILAN NE HA COMBINATE PIU’ DI BERTOLDO, RISCHIA DI ESSERE SOSTITUITO PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE CITY-INTER. IL MOTIVO? HA PRESENZIATO AD UN EVENTO ORGANIZZATO DAL LEADER DELL'ESTREMA DESTRA POLACCA MENTZEN, NOTO PER LE SUE POSIZIONI OMOFOBE E ANTISEMITE (MA CHE BEI TIPINI…)