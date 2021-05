C’E’ VITA OLTRE LA PANDEMIA – GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS SI APRONO AL PUBBLICO DAGLI OTTAVI - IL SOTTOSEGRETARIO ALLO SPORT VEZZALI: “UN RAGGIO DI LUCE IN FONDO AL TUNNEL”, GLI IMPIANTI DEL FORO POTRANNO OSPITARE FINO AL 25% DELLA LORO CAPIENZA, NECESSARIA SOLO LA MASCHERINA - E IN VISTA DEGLI EUROPEI RIAPRE ANCHE LA SERIE A: L'ULTIMA PARTITA CON IL PUBBLICO, ALMENO PER IL 20 PER CENTO…

1 - TENNIS:VEZZALI,PUBBLICO A INTERNAZIONALI D'ITALIA DA OTTAVI

(ANSA) Gli Internazionali d'Italia si aprono al pubblico, dagli ottavi di finale. Un decreto del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali stabilisce infatti, in deroga al dl del 22 aprile, che sarà consentito fino al 25% della capienza e dovranno essere garantiti il rispetto del distanziamento, l'uso dei dispositivi di protezione individuale e la presenza di distributori di soluzioni idroalcoliche. La manifestazione si svolgerà dall'8 al 16 maggio 2021 e l'apertura avverrà a partire dagli ottavi di finale. (ANSA).

2 - VEZZALI, 'INTERNAZIONALI CON PUBBLICO LUCE IN FONDO TUNNEL'

(ANSA) - "Gli Internazionali di tennis negli anni sono diventati un appuntamento assai atteso, una delle vetrine più importanti del nostro Paese, e che inizia l'inizio della primavera sportiva. Non solo in senso climatico ma anche metaforico. Gli Internazionali riaprono lo sport al pubblico e sono il raggio di luce in fondo al tunnel. Ringrazio il ministro Speranza e il Cts con i quali abbiamo lavorato tantissimo per riuscire a fare tutto questo". Lo dice la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, commentando la decisione del governo di aprire gli Internazionali di tennis in programma dal 9 al 16 maggio a una percentuale di pubblico dagli ottavi di finale.

3 - SERIE A, FINALE CON I TIFOSI «GLI STADI APERTI AL 20%»

Emiliano Bernardini e Mauro Evangelisti per “il Messaggero”

L'ultima partita di serie A con il pubblico, almeno per il 20 per cento della capienza degli impianti. Gli spettatori dovranno avere il green pass, dunque o vaccinazione completata, o infezione superata, o tampone negativo nelle ultime 48 ore. Al Comitato tecnico scientifico, però, c'è una certa freddezza, ancora non c'è stato un approfondimento su questa ipotesi.

Gli assembramenti di Milano per la festa scudetto dell'Inter hanno rilanciato in modo prepotente il dibattito sulla riapertura degli stadi. «È più facile controllare mille persone in un impianto che in una piazza» ha sottolineato ieri il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa. Il governo e il mondo del calcio stanno lavorando di concerto in questo senso.

Giovedì il numero uno della Lega, Paolo Dal Pino incontrerà appunto Costa. L'idea era quella di riaprire per le ultime due giornate. Molto più facile che il via libera arrivi per la 38/ima. «Puntiamo - racconta il sottosegretario Costa - a un sistema che, in linea con quanto deciso per la finale di Coppa Italia, consenta di far entrare allo stadio un numero di spettatori pari al 20% della capienza.

Non ha senso un limite numerico che valga per un impianto grande come l'Olimpico e per uno molto più piccolo». Non a caso l'ultima giornata di A viene dopo la finale e dunque ci sarebbe il precedente. La Lega di serie A ha già fatto pervenire al governo i protocolli e le rassicurazioni su come verrà gestita la situazione.

TAMPONE SALIVARE

Spiega il sottosegretario Costa: «Stiamo lavorando anche sull'autorizzazione di un nuovo tampone salivare da 3 euro, da fare in farmacia, che renderebbe tutto più semplice. Certo, per un'ultima giornata con il pubblico c'è il problema di una organizzazione meticolosa di afflusso e deflusso e dell'impiego massiccio delle forze dell'ordine».

Va anche capito se il ministro Roberto Speranza, sempre molto prudente, è disponibile a questa mossa, tenendo anche conto che il Cts non si è espresso.

COPPA ITALIA

Il 19 maggio via libera per i tifosi al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove andrà in scena la finale del trofeo nazionale tra Atalanta e Juventus. Accesso consentito al 20% dei tifosi, parliamo di circa 4mila persone. Sempre con le solite modalità: tampone, vaccino o anticorpi. Da giorni la Lega sta facendo sopralluoghi per capire come gestire i flussi senza che si creino assembramenti all'ingresso. Escluso si usi un'App. Da capire le modalità con cui verranno messi in vendita i tagliandi.

EUROPA LEAGUE

E porte aperte anche per la finale di Europa League del prossimo 26 maggio a Danzica. Potranno assistere 9.500 spettatori ovvero circa il 25% della capienza dell'impianto. Le due finaliste riceveranno 2.000 biglietti ciascuna, altri 2.000 saranno venduti al pubblico neutrale. L'accesso allo stadio sarà garantito nel rispetto delle leggi locali vigenti al momento. Ancora da stabilire i requisiti per accedere probabile ci sarà l'obbligo di esibire un certificato di vaccinazione o un test negativo al Covid-19.

INTERNAZIONALI DI TENNIS

E oggi il Cts darà il via libera anche ai tifosi per gli internazionali di tennis che si disputano a Roma da venerdì 9 a domenica 16 maggio. Sì al 25% del pubblico per i quattro impianti: Centrale, Pietrangeli, Grand Stand Arena e secondari.

Basterà l'autocertificazione e l'obbligo di una mascherina Ffp2. La decisione è maturata proprio per il fatto che il pubblico del tennis è molto diverso da quello del calcio. Le partite vengono seguite in silenzio, seduti e senza esultanze. Molto più vicino a quello del teatro e del cinema. Di fatto rispetta tutti quei comportamenti che favoriscono la protezione da eventuali contagi. Chiaro che sarà obbligatorio il distanziamento sociale.

All'ingresso ci saranno delle speciali telecamere che monitoreranno gli accessi e misureranno la temperatura. Inoltre per ingressi e uscite ci saranno dei percorsi ben stabiliti da seguire. Questo anche per evitare contatti con giocatori, tecnici che come da protocolli Atp e Wta sono in bolla protetta con tanto di tamponi di controllo scadenzati. Resta la discussione sul problema del coprifuoco alle 22.

Si sta pensando di anticipare di un'ora gli incontri diurni e quelli serali se questo non garantirebbe di rientrare a casa in tempo. È sempre incerta la durata delle partire di tennis. Si possono chiudere in 45 minuti ma anche in 3 ore e mezza (media degli ultimi incontri tra big).

VACCINI

Discussione anche sui vaccini per gli atleti che dovranno andare a Tokyo. Non tutti hanno ancora ricevuto la dose. «Un grave problema» ha rimarcato il presidente della federnuoto, Paolo Barelli, a margine dell'inaugurazione dell'hub vaccinale al polo acquatico a Roma. «Lo faremo a brevissimo», la risposta immediata del Commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo.