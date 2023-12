E’ TORNATO IL BOLOGNA CHE TREMARE IL MONDO FA! NEGLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA, I RAGAZZI DI THIAGO MOTTA BATTONO L’INTER A SAN SIRO 2-1 AI SUPPLEMENTARI – INZAGHI DEVE RACCOGLIERE I COCCI: LAUTARO, CHE HA SBAGLIATO UN RIGORE, È USCITO ZOPPICANDO PER UN FASTIDIO ALL'ADDUTTORE - IN ATTACCO I NERAZZURRI SONO CORTI: ARNAUTOVIC È UN FANTASMA E SANCHEZ E’ BOLLITO – CESARE CREMONINI, TIFOSO ROSSOBLU, IN ESTASI: “ZIRKZEE MI RICORDA IBRA. RAVAGLIA NUOVO IDOLO "

Da corrieredellosport.it

Il Bologna elimina l'Inter dalla Coppa Italia ed approda nei quarti di finale, dove affronterà la Fiorentina. I tifosi rossoblù, con la squadra al quarto posto in classifica, stanno vivendo un momento magico. Tra questi anche Cesare Cremonini, che ha commentato il successo sui nerazzurri, con un post significativo sui social.

Cremonini, il post sui social

Il cantante ha postato un immagine di Zirkzee e Thiago Motta su una Vespa (riprendendo il refrain di uno dei suoi brani più popolari), che sfrecciano sui colli bolognesi, accompagnandoli con questo commento: "Il Bologna vince a San Siro e ci fa perdere la voce!! Zirkzee mi ricorda Ibra dell’Ajax. Talento assoluto. Ravaglia nuovo idolo. Grazie ragazzi".

ANSIA LAUTARO

Matteo Nava per gazzetta.it

Allarme arancione, in casa Inter, come la terza maglia indossata in Coppa Italia contro il Bologna. Non è rosso, non ancora, perché sarà soltanto a freddo che si capirà l’entità dell’affaticamento muscolare di Lautaro Martinez.

Dopo 99 minuti di partita, in vantaggio di un gol, Simone Inzaghi lo ha sostituito rimpiazzandolo con Henrikh Mkhitaryan: avrebbe voluto farlo prima, magari con il passaggio del turno già in tasca, invece l’allenatore ha dovuto assistere – preoccupato come i tifosi – all’uscita dal campo del suo gioiello con smorfia dolorante, intento a “toccarsi” l’adduttore della coscia sinistra. È il fotogramma più umano del Toro in una stagione da cyborg del gol, ma la speranza di tutto il mondo nerazzurro è che la notte e il riposo portino buone notizie da Appiano Gentile. Con lo stesso Alexis Sanchez in fase di recupero e Marko Arnautovic nuovamente a secco, il rischio è di doversi appoggiare soprattutto a Marcus Thuram per Inter-Lecce, in programma al Giuseppe Meazza sabato alle 18.

Sedutosi in panchina, Lautaro è stato prontamente fasciato alla coscia dallo staff interista e poi si è inizialmente nascosto sotto una coperta. Fare obbligatoriamente a meno di Lautaro sarebbe un problema per chiunque, ma lo è soprattutto in una stagione in cui l’argentino è già a 17 gol in 23 partite come mai era riuscito a fare prima in carriera, al ritmo dei migliori bomber della storia del club.

