L’ULTIMATUM DI CEFERIN: "JUVE E MILAN ESCANO DALLA SUPERLEGA O NON GIOCANO LA CHAMPIONS" - IL PRESIDENTE UEFA METTE NEL MIRINO BIANCONERI E ROSSONERI, MA ANCHE REAL E BARÇA, GLI ULTIMI CLUB RIMASTI NEL PROGETTO E PROMETTE SANZIONI PER I DIRIGENTI - L'UEFA STUDIA CLAUSOLE PER VINCOLARE OGNI SINGOLA SOCIETÀ A UNO STATUTO A PROVA DI FUGA. FLORENTINO PEREZ VS LE SEI INGLESI …

Giulia Zonca per “La Stampa”

ceferin

Èil giorno delle clausole. Quelle che l'Uefa studia per vincolare ogni singola società a uno statuto a prova di fuga. Quelle che Florentino Perez rinfaccia a chi ha affondato la Superlega e che secondo lui varrebbero 300 milioni. Quelle che la Jp Morgan, la banca che era pronta a finanziare il progetto con 3, 5 miliardi, ormai rifiuta di riconoscere: «Abbiamo calcolato male le conseguenze nella comunità del calcio».

agnelli ceferin

Ancora ieri centinaia di tifosi dell'Arsenal dimostravano davanti allo stadio chiedendo all'attuale proprietà di andarsene. Il pallone torna sulla terra e il primo esecutivo Uefa dopo la tormenta ha toni molto più bassi di quelli annunciati. Non è finita proprio qui, ma gli strascichi non possono trasformarsi in un contrasto che paralizzi il sistema. Rummenigge, rappresentante dell'Eca, l'associazione dei club, è il più convinto portatore di pace. Lui ha il coraggio di dire che i problemi economici restano, che le grandi squadre indebitate non fanno bene a nessuno e bisogna dialogare.

agnelli ceferin

In realtà non ci sono falchi a contrastare la sua posizione, sono tutti in attesa di cambiare lo statuto in modo da bloccare definitivamente le smanie espansionistiche. I legali sono al lavoro e il risultato di questi nuovi legami giuridici sarebbero la vera punizione per i ribelli: addio sogni di golpe.

«Conseguenze per i dirigenti»

Karl-Erik Nilsson Ceferin

Circolano ancora frasi del presidente Ceferin contro i club che non si arrendono «o dentro o fuori e chi non si vede dentro l'Uefa rischia la Champions, i dirigenti potrebbero subire alcune conseguenze», più che altro un promemoria a Barcellona e Real Madrid, ancora formalmente nella Super Lega fantasma e a Juve e Milan uscite ripetendo che il progetto resta valido.

ceferin agnelli

Qui si inserisce la frustrazione del gran capo del Real. Perez sostiene che le sei inglesi venendo meno al patto hanno impedito ai fondi di arrivare e chiede penali. In realtà l'accordo firmato dipendeva da diverse condizioni che non hanno avuto materialmente il tempo di concretizzarsi. La disputa può andare avanti per sempre. Capire chi ha staccato la spina ormai non sposta la prospettiva. Rimane uno sprofondo rosso nei bilanci e per rendere virtuoso uno schema allo sbando serve ristabilire l'equilibrio. Magari evitando le ipocrisie del passato. Lo sanno tutti, aldilà delle minacce che restano nell'aria.

Scaroni

agnelli ceferin perez 4 ceferin aleksander ceferin ceferin gravina