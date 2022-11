Valerio Palmieri per “Chi”

diletta leotta loris karius foto chi 1

Diletta Leotta esce allo scoperto con Loris Karius. E non è una cosa da poco. La conduttrice di Dazn, infatti, lo fa perché è sicura che la frequentazione possa avere un futuro. Con Giacomo Cavalli, il suo precedente flirt, per esempio, si era mossa sottotraccia. Con Karius, invece, è stato tutto diverso. I due si sono conosciuti poche settimane fa a Londra, a una cena con amici comuni.

Qualche giorno dopo lui era già in Italia a trovare Diletta. Allora i fotografi non riuscirono a immortalarli perché non uscirono di casa. Ma, la scorsa domenica, Karius, dopo la partita fra Tottenham e Newcastle, è tornato dalla Leotta con un volo privato. I fotografi di “Chi”, questa volta, sono riusciti a documentare l’arrivo del calciatore in aeroporto e l’ingresso a casa della conduttrice.

Le nuove immagini che vedete, invece, si riferiscono allo scorso martedì sera. Ecco la Leotta e Karius mentre vanno a cena insieme alla Terrazza Duomo 21. Poi, seduti al tavolo del ristorante, si scambiano un bacio. E, all’uscita, appaiono sorridenti e felici per le vie del centro città. Uno scenario suggestivo, il giusto sfondo per un amore che è agli albori, pieno di entusiasmo e di curiosità.

diletta leotta loris karius foto chi 6

Londra ha portato bene alla Leotta. La conduttrice, volto di Dazn, infatti, viaggia molto per lavoro e la capitale inglese è una meta privilegiata per chi si occupa di calcio. La Premier League, infatti, è uno dei campionati più spettacolari al mondo. E poi Londra è anche diventata capitale del turismo di lusso con i suoi locali esclusivi e le sue atmosfere sospese.

Diletta, da quasi un anno, ha deciso di perfezionare il proprio inglese. E, adesso, lo parla fluentemente. È questa, per esempio, la lingua che utilizza per comunicare con Karius, che è tedesco, ma vive e gioca da anni in Inghilterra.

diletta leotta loris karius foto chi 4

La Leotta, nonostante nel lavoro abbia le idee molto chiare e sia una vera “secchiona”, nella vita privata è una ragazza di 31 anni alla ricerca di nuovi stimoli. Non ama sentirsi ancorata a una relazione, come ha dimostrato con Can Yaman. Dopo aver chiuso dolorosamente il fidanzamento con Matteo Mammì, che sembrava prossimo alle nozze, e dopo la parentesi con Daniele Scardina, infatti, Diletta ha capito di non essere ancora pronta a dire “per sempre”.

Ma l’attore turco era una tentazione troppo forte per resistere. Solo che lui ha ingranato subito la quarta: anello di fidanzamento, aerei con dedica, presentazioni in famiglia. E Diletta si è sfilata. È difficile, quindi, fare un pronostico sul suo futuro con Karius. I due si conoscono poco, è stato un colpo di fulmine, e lui ha un passato da sciupafemmine che lo rende al tempo stesso affascinante e pericoloso. Il mix perfetto per la Leotta, che cerca emozioni, sfide, un po’ di rock. Anche Ilaria D’Amico, considerata l’antesignana della Leotta, perse la testa per Buffon, anche lui portiere di calcio. E il portiere è un po’ folle, un po’ solo, diverso da ogni altro calciatore. Vedremo se l’epilogo sarà lo stesso.

