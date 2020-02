RUDI ALLA META- IL LIONE DI RUDI GARCIA SGAMBETTA LA JUVE: LA SQUADRA DI SARRI NON HA EFFETTUATO NEMMENO UN TIRO NELLO SPECCHIO DELLA PORTA – BIANCONERI FURIOSI CON L’ARBITRO PER 2 RIGORI NON CONCESSI - IN UNA RADIO FRANCESE I TIFOSI DELLA JUVENTUS SAREBBERO STATI DEFINITI "SUPPORTER DELLA JUVIRUS". LAPO ELKANN SI INCAZZA: ”VI DOVETE VERGOGNARE E CHIEDERE SCUSA. SIETE SENZA DIGNITÀ E ONORE”

TWEET DI LAPO ELKANN

In un momento così delicato per l’Italia non potete dire questo. vi dovete VERGOGNARE e chiedere scusa. I tifosi della Juventus e gli italiani meritano rispetto. Siete senza dignità e onore

Da gazzetta.it

Brutta sconfitta per la Juve, che perde 1-0 a Lione e ora dovrà vincere con due gol di scarto a Torino nella partita di ritorno degli ottavi di Champions, in programma allo Stadium il 17 marzo. Per più di un‘ora si è vista una pessima Juve, a cui non è bastato un bel finale per pareggiare. Francesi avanti alla mezz’ora con un gol di Tousart, agevolato dalla momentanea assenza di De Ligt, a bordo campo per farsi medicare. Il gol non scuote la Juve, che non crea nulla. Ma l’ultimo spicchio di partita conta due nitide occasione per Dybala e due rigori molto dubbi, sullo stesso Dybala e Higuain, non concessi.

