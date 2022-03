RUI PATRICIO PROVA A EMULARE DONNARUMMA MA OPENDA LO GRAZIA. POI SEGNA SERGIO OLIVEIRA E LA ROMA BATTE DI MISURA IL VITESSE NELL’ANDATA DEGLI OTTAVI DI CONFERENCE LEAGUE - AVEVA RAGIONE MOURINHO: IL CAMPO ERA IN CONDIZIONI DISASTROSE PER COLPA DI UN CONCERTO. NELLA RIPRESA ESPULSO OLIVEIRA. AL RITORNO MANCHERÀ ANCHE MANCINI…

Adriano Lo Monaco per corrieredellosport.it

sergio oliveira vitesse roma

Per come si era messa, quella della Roma in Olanda, è una vittoria preziosissima. Di misura, un 1-0 che porta la firma di Sergio Oliveira, su un campo apparso decisamente disastroso, non adatto a ospitare una gara del genere. Il centrocampista portoghese ha deciso sì l’andata degli ottavi di Conference contro il Vitesse, ma al 78’ ha lasciato la squadra in dieci per doppio giallo e - così come Mancini già diffidato - si perderà il ritorno dell’Olimpico, in programma giovedì prossimo. Naturale sofferenza nel finale per lo Special One, riuscito però a tenere botta grazie a una buona solidità difensiva e a dar seguito alle ultime prestazioni.

RUI PATRICIO ROMA