Fresco vincitore della Copa America con il Brasile, Dani Alves ha parlato a Globo Esporte del suo presente ma anche del suo passato con un particolare riferimento ai tempi al Barcellona quando era allenato da Pep Guardiola, facendo capire il tipo di rapporto con il tecnico.

Curiose le sue parole su Messi e sul gioco mostrato all’epoca tra le fila blaugrana. “Guardiola odia i terzini che passano la palla alle ali perchè non offrono progressione. Io passavo più la palla verso l’esterno che verso l’interno del campo, così mi tenevo sempre in collegamento con Messi.

A volte optavo anche per passaggi lunghi. Un giorno però Pep venne da me e mi disse che dovevo passarla dall’esterno al centro e dal centro verso l’esterno. Allora io gli risposi che Messi non poteva stare due minuti senza toccare il pallone, se no si sconnetteva dal gioco e dalla partita. Doveva essere coinvolto spesso per incidere. Pep, alla fine, mi ha dato ragione“.

Quanti trofei ha vinto Dani Alves? Il numero sale teoricamente a 43 contando anche le due Coppe del Nord Est vinte con il Bahia e il Mondiale Under 20, ma ciscoscrivendo il conteggio ai trofei conquistati con gli "adulti", si arriva solo oggi alla cifra tonda di 40 (con le maglie di Siviglia, Barcellona, Juventus, Barcellona e naturalmente Brasile), primo giocatore della storia a riuscirci: 9 campionati (6 spagnoli, un italiano e due francesi), 8 Coppe nazionali (5 in Spagna, 1 in Italia, e due in Francia considerando anche la Coppa di Lega), 7 Supercoppe nazionali (5 in Spagna, 2 in Francia), 2 Coppe Uefa (con il Siviglia), 3 Champions (con il Barcellona), 4 Supercoppe Europee (1 con il Siviglia, 3 con il Barcellona), 3 Mondiali per club (con il Barcellona), 2 Copa America e 2 Confederations Cup.