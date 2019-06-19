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SAPORE DI SALAH! L’ATTACCANTE, SBOLOGNATO DA PALLOTTA, AL LIVERPOOL E’ AUTORE DI UNA GIOCATA STRAORDINARIA NELL’AMICHEVOLE VINTA DALL’EGITTO SULLA GUINEA PER 3-1 – PRIMA FA IL GIOCOLIERE SULLA FASCIA DESTRA, A TU PER TU CON IL PORTIERE AVVERSARIO LO UBRIACA DI FINTE E DRIBBLING E… - VIDEO-
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“SALVINI È UN PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA. È UN PEZZO DI M****” – A “LA ZANZARA” PARLA DON DE CAPITANI, IL PRETE CHE AVEVA INVITATO A UCCIDERE SALVINI: “ERA UN PARADOSSO. SE LUI GODE PER L’UCCISIONE DI UN LADRO, QUALCUNO PUÒ GODERE PER LA SUA MORTE” – “MARIO GIORDANO MI FA PENA QUANDO LO SENTO. HO VOTATO PD TURANDOMI IL NASO. HO SEMPRE VOTATO LA SINISTRA. UNA VOLTA ANCHE BERTINOTTI”
ARTICOLO QUINTO: CHI HA LA TECNOLOGIA HA VINTO - IL MERCATO DELL'AUTO IN EUROPA SI RIPRENDE MA FCA AFFONDA NELLE VENDITE, VISTO CHE NON HA NUOVI MODELLI NÉ MOTORI AL PASSO COI TEMPI - L'IPOTETICA FUSIONE CON RENAULT, MESSA IN FREEZER, SI RIBALTA: I GIAPPONESI DI NISSAN SANNO DI AVERE L'INNOVAZIONE CHE SERVE AGLI EUROPEI E VOGLIONO RIDEFINIRE I RAPPORTI DI FORZA COI FRANCESI. A QUEL PUNTO NON SAREBBE UNA FUSIONE A DUE, MA A TRE, CON IL RUOLO DEGLI ITALIANI ANCORA PIÙ COMPRESSO
“TI DEVI VERGOGNARE” – SCAZZO A DISTANZA TRA BELLA THORNE E WHOOPI GOLDBERG CHE HA ASPRAMENTE CRITICATO LA SCELTA DELLA RAGAZZA DI PUBBLICARE I SUOI SCATTI HOT PER NON FARSI PIÙ RICATTARE DA UN HACKER: “NON FARE FOTO DI NUDO, NON IMPORTA QUANTI ANNI HAI” – BELLA, IN LACRIME SUI SOCIAL, HA RISPOSTO PICCATA: “LA TUA MANCANZA DI EMPATIA VERSO I GIOVANI È IL MOTIVO PER CUI IN MOLTI SI SUICIDANO” - E IN SUO SOCCORSO ARRIVA IL FIDANZATO BENJI CHE… (VIDEO E FOT HOT)
ARRIVEDERCI ROMA! TOTTI VOLA A IBIZA CON UN VOLO LOW-COST DELLA 'RYANAIR' (FOTO) – DOPO I SILURI A PALLOTTA E BALDINI NELLA CONFERENZA D’ADDIO, L'EX PUPONE E’ PARTITO CON LA FAMIGLIA PER LE VACANZE: APPENA E’ARRIVATO SULL’ISOLA IL "CAPITANO" SI E’ SPARATO UNA FOTO CON L’EX GIEFFINA VERONICA GRAF…
ASPETTANDO “RHINOCEROS” – CAFONALINO: SULLA TERRAZZA DEL PALAZZO DEL VELABRO, L'HOTEL-ATELIER INAUGURATO A OTTOBRE DALLA FONDAZIONE DI ALDA FENDI, COMPAIONO DIECI SAGOME DI BECKETT – L’INSTALLAZIONE PENSATA DA RAFFAELE CURI CHE ATTRAVERSA I PIANI DELL’EDIFICIO PROGETTATO DA JEAN NOUVEL CON LE FOTO DI TOMMASO LA PERA – MANCA SOLO UNA COSA: IL PUBBLICO AD AMMIRARLE…
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…
TUTTO IL MONDO IN TRANS - ESSERE TRANSGENDER NON È PIÙ UNA MALATTIA. MELANIA RIZZOLI: “L'OMS L'HA CANCELLATA DALLE SINDROMI PSICHIATRICHE, INSERENDOLA INVECE TRA I DISTURBI DELLA SALUTE SESSUALE, CHE SI STRUTTURA NEI PRIMI TRE ANNI DI VITA, SI STABILIZZA IN TALE PERIODO SENZA DARE SINTOMI, MENTRE SI RENDE EVIDENTE DURANTE LA PUBERTÀ, QUANDO INIZIA LA TEMPESTA…”