SAPORE DI SALAH! L’ATTACCANTE, SBOLOGNATO DA PALLOTTA, AL LIVERPOOL E’ AUTORE DI UNA GIOCATA STRAORDINARIA NELL’AMICHEVOLE VINTA DALL’EGITTO SULLA GUINEA PER 3-1 – PRIMA FA IL GIOCOLIERE SULLA FASCIA DESTRA, A TU PER TU CON IL PORTIERE AVVERSARIO LO UBRIACA DI FINTE E DRIBBLING E… - VIDEO

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Una giocata straordinaria quella di Salah durante l’amichevole vinta dall’Egitto sulla Guinea per 3-1. Il fantasista fa il giocoliere sulla fascia destra, a tu per tu con il portiere avversario lo ubriaca di finte e dribbling, colpisce il palo e propizia il facile gol

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