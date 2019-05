GIRO MATTO – UN UBRIACO SCAGLIA LA BICI IN MEZZO ALLA STRADA PER PROTESTA MENTRE PASSA IL GRUPPO: ECCO COME E' FINITA (VIDEO) – LA MISSIONE IM-POSSIBILE DELLO "SQUALO" NIBALI: NEGLI ULTIMI TRE GIORNI, CON DUE ARRIVI IN SALITA E LA CRONO FINALE, PROVERA’ A FAR SALTARE IL BANCO PER SFILARE LA MAGLIA ROSA ALL’ECUADORIANO CARAPAZ CHE HA UN VANTAGGIO DI QUASI 2 MINUTI - QUEL RIBALTONE DEL GIRO 2016, GRAZIE A MICHELE SCARPONI… - VIDEO