SCANDALO IN GERMANIA: L'ALLENATORE DEL BAYERN MONACO, JULIAN NAGELSMANN, E' STATO PIZZICATO SU UNO YACHT IN COMPAGNIA DELLA GIORNALISTA DELLA "BILD" LENA WURZENBERGER, CHE SEGUIVA LA SQUADRA PER IL GIORNALE - LUI AVEVA ANNUNCIATO A INIZIO MESE DI ESSERSI SEPARATO DALLA MOGLIE - LEI E' STATA SOSPESA DAL QUOTIDIANO PER EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE - I CASI D'AMICO-BUFFON, FRANCESCA BRIENZA-RUDI GARCIA E CASILLAS-CARBONERO: QUANDO LA GIORNALISTA VA NEL PALLONE...

julian nagelsmann con lena wurzenberger su uno yacht

Da quando è diventato l'allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann è ulteriormente sotto i riflettori. Il mini-Mourinho di Landsberg am Lech, che si è fatto le ossa all'Hoffenheim e ha fatto benissimo con l'RB Lipsia prima di accasarsi a Säbener Straße, è certamente il più quotato dei tecnici della nuova generazione. Ecco perché il club bavarese ha pagato un'importante clausola per liberarlo dalla sua squadra precedente e portarlo all'Allianz Arena.

Ma essere l'allenatore del Bayern significa che ogni mossa viene seguita e sottoposta a scrutinio. Persino quelle che riguardano la sfera sentimentale. E quindi fa scalpore in Germania il fatto che Nagelsmann sia stato pizzicato in dolce compagnia. Ma soprattutto che la donna in questione sia una giornalista.

julian nagelsmann con lena wurzenberger su uno yacht 3

A spiegarlo, paradossalmente, è esattamente la testata per cui lavora la giornalista in questione. La Bild, attraverso un tweet, fa sapere al mondo che Nagelsmann ha una nuova fidanzata che lavora proprio per il quotidiano più celebre di Germania. Niente nomi, ma altre testate non si sono fatte problemi e Sport1 ha spiegato che la nuova fiamma dell'allenatore del Bayern è Lena Wurzenberger, con cui il tecnico è stato pizzicato mano nella mano su una barca durante le vacanze a Ibiza. Il primo incontro, neanche a dirlo, è arrivato per motivi di lavoro, ma la situazione si è parecchio evoluta da quando il classe 1988 è diventato allenatore del Bayern.

julian nagelsmann con lena wurzenberger su uno yacht 2

Anzi, come racconta AS, lo scorso mese la giornalista ha pubblicato un articolo su Nagelsmann con così tanti particolari che era sembrato quasi impossibile che tra i due non ci fosse un rapporto più avanzato di quello tra una reporter e un allenatore. Dunque, ora la nuova coppia è uscita allo scoperto e in Germania già ci si chiede se, visto l'evidente conflitto di interessi, Lena Wurzenberger lascerà la Bild o se perlomeno smetterà di seguire il Bayern.

Di certo c'è che non ci saranno assalti di curiosi sui social, considerando che il suo profilo Instagram è privato e ha appena 800 follower. Quello che la reporter lascia trasparire è che è vegetariana e che i suoi interessi sono il Bayern e il Werder Brema. E ora che i biancoverdi sono tornati in Bundesliga... per chi tiferà quando incontreranno Nagelsmann?

julian nagelsmann con lena wurzenberger su uno yacht 10

La Bild ha deciso di sospendere la giornalista sportiva Lena Wurzenberger, la reporter che seguiva il Bayern Monaco e che, si è scoperto oggi, ha una relazione con l’allenatore Julian Nagelsmann. All’inizio del mese Nagelsmann aveva comunicato di essersi separato dalla moglie Verena dopo 15 anni insieme. L’allenatore, che compirà 35 anni il prossimo mese, ha due figli con Verena, un maschio e una femmina, e sono sposati dal 2018.

Wurzenberger è stata costretta a rinunciare a coprire il Bayern per evitare qualsiasi conflitto di interessi tra la sua vita privata e quella professionale. Si dice che il suo rapporto con Wurzenberger sia "serio" e che anche il Bayern Monaco sia stato informato della coppia.

julian nagelsmann con lena wurzenberger su uno yacht 6

Altri precedenti casi di calciatori che si sono innamorati di giornaliste sono stati quelli del portiere della Spagna Iker Casilla, che ai Mondiali del 2010 in Sudafrica baciò in diretta tv durante un’intervista la giornalista Sara Carbonero, con cui da qualche mese aveva una storia d’amore tenuta segreta, e quello dell’allenatore della Roma Rudy Garcia con la giornalista Francesca Brienza. I due vennero allo scoperto nel 2013 pubblicando contemporaneamente una foto di loro due sui social.

julian nagelsmann con la moglie verena