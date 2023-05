26 mag 2023 17:36

SCANDALO AI MONDIALI UNDER 20 - DANIEL BAMEYI, IL CAPITANO DELLA NIGERIA CHE HA BATTUTO L'ITALIA AL TORNEO IN CORSO IN ARGENTINA, FINISCE NELLA BUFERA, DOPO CHE È STATO SCOPERTO CHE LA SUA SQUADRA DI APPARTENENZA NON ESISTE! - NELLA LISTA FIFA, IL DIFENSORE 17ENNE VIENE INDICATO COME PROVENIENTE DAL "YUM YUM FC" MA, NEI DOCUMENTI UFFICIALI DELLA FEDERCALCIO NIGERIANA NON ESISTE TRACCIA DEL CLUB - LA STAMPA NIGERIANA HA ANCHE ALIMENTATO DUBBI SULL'ETÀ DI BAMEYI, VISTO CHE…