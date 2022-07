27 lug 2022 16:58

SCENE DA "CLASICO" SOTTO LA TORRE EIFFEL - RISSA SFIORATA IN ALLENAMENTO TRA SERGIO RAMOS (EX REAL) E LEO MESSI (EX BARCELLONA) DURANTE L’ALLENAMENTO DEL PSG IN GIAPPONE - LA "PULGA" HA REAGITO NERVOSAMENTE A UN DURO CONTRASTO DEL DIFENSORE SPAGNOLO E I DUE SONO STATI DIVISI GRAZIE ALL'INTERVENTO DEGLI ALTRI COMPAGNI DI SQUADRA… - VIDEO