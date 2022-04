7 apr 2022 08:00

SCIACALLI, LA RETE NON DIMENTICA - I GIORNALISTI UCRAINI PUBBLICANO SU INTERNET NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO E UNITÀ MILITARE DI APPARTENENZA DEI SOLDATI RUSSI RIPRESI IN UN UFFICIO DI SPEDIZIONI NELLA CITTÀ DI MAZYR, IN BIELORUSSIA, MENTRE INVIANO AI FAMIGLIARI IN RUSSIA TUTTO QUELLO CHE HANNO SACCHEGGIATO NELLE CASE DEI CIVILI UCRAINI - SULLA LISTA CI SONO SEDICI NOMI MA È POSSIBILE CHE SIANO MOLTI DI PIÙ…