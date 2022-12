SCIOCCHEZZAIO MONDIALE - LA BOMBASTICA MODELLA DI ONLYFANS BRASILIANA PROMETTE: "OGNI VOLTA CHE SEGNA IL BRASILE PUBBLICHERÒ UNA FOTO NUDA" (TUTTI A TIFARE LA SELECAO!) - L'INGHILTERRA E LA "MALEDIZIONE DI ITV": QUANDO LA NAZIONALE NON VA SULLA BBC NON VINCE QUASI MAI! - L'INVASORE MARIO FERRI AIUTATO DA INFANTINO - L'ESULTANZA "MIRACOLOSA" DI UN TIFOSO ARGENTINO IN CARROZZINA - MESSI INFRANGE UN ALTRO RECORD… NEGATIVO! - CRISTIANO RONALDO AVREBBE SCRITTO AL GIORNALISTA PIERS MORGAN PER DIRGLI CHE... - VIDEO

1. LA PROMESSA DELLA STAR DI ONLYFANS: PER OGNI GOL DEL BRASILE...

Da www.corrieredellosport.it

La bellissima Daiane Tomazoni ha promesso di mettere online foto gratis di lei nuda ogni volta che la Seleçao segna un gol al Mondiale

2. L’INGHILTERRA CONTRO…LA MALEDIZIONE DI ITV: QUANDO LA NAZIONALE NON VA SULLA BBC PER I TRE LEONI SONO DOLORI

Da www.ilposticipo.it

Di solito, le partite della nazionale di calcio sono mostrate in TV dai canali di stato. È quasi sempre successo così in Italia, con la RAI a fare la parte del leone e qualche variazione sul tema nel corso dei decenni. Ma agli inglesi piace fare le cose complicate, quindi non è detto che i match dei Tre Leoni finiscano per forza o quasi sulla BBC. Anzi, da quelle parti c'è una certa varietà di possibilità, visto che dagli anni cinquanta esiste la ITV, televisione commerciale che fa una certa concorrenza al più vecchio broadcaster del pianeta e ha ottenuto l'alternanza delle trasmissioni. Ma cosa c'entra questo con le possibilità della squadra di Southgate di vincere la partita contro il Senegal?

La maledizione di ITV

Beh, diciamo che agli ottavi di finale, oltre a dover affrontare i Leoni della Teranga, gli inglesi si troveranno davanti una delle loro bestie nere: la trasmissione del match su ITV. Da quelle parti parlano di una vera e propria maledizione, come spiega il DailyExpress.

L'Inghilterra fa risultati statisticamente migliori quando le sue partite della Coppa del Mondo vanno in onda su BBC One, dunque c'è un po' di timore per quanto potrà succedere allo Stadio Al-Bayt. Basterebbe pensare che dal 1998 ITV ha trasmesso 15 partite dell'Inghilterra ai Mondiali e che la squadra di Sua Maestà Carlo III ne ha vinte solamente due. Una percentuale del 13%, non certo il modo migliore per approcciare alla fase a eliminazione diretta del torneo.

Le cifre dicono BBC

Molto meglio quella della BBC, considerando che quando va in onda sul servizio pubblico l'Inghilterra vince il 75% delle volte, 12 vittorie su 16 partite trasmesse dal 1998. E anche Qatar 2022 sembra confermare la situazione. Le due vittorie contro Iran e Galles sono infatti state trasmesse su BBC One, mentre il deludente pareggio contro gli Stati Uniti, neanche a dirlo, è andato in onda su ITV.

E sui social si scatenano i tifosi, che sono straconvinti che il match contro il Senegal non parta sotto i migliori auspici. "Da ragazzini dicevamo sempre che la partita su ITV porta sfortuna, speriamo che la maledizione venga sfatata domenica", spiega un tifoso. "Oh, la partita col Senegal va su ITV, cosa potrebbe mai andare storto", chiosa un altro. E la paura...serpeggia in TV!

3. MARIO FERRI L’INVASORE: «INFANTINO MI HA DETTO: “IL QATAR È MOLTO PERICOLOSO PER TE”»

Da www.ilnapolista.it

Mario Ferri è l’italiano che ieri ha fatto invasione di campo nel corso di Portogallo-Uruguay in Qatar 2022 con una bandiera LGBTQ in mano e con una maglia dove sul retro si poteva leggere “Rispetto per le donne iraniane” e “Basta guerra in Ucraina. In seguito all’invasione Ferri è stato arrestato dalle autorità del Qatar ma è stato rilasciato poco dopo.

Ferri oggi ha parlato a OndaCero in Spagna svelando alcuni retroscena sulla sua liberazione, tra cui c’è stata anche una chiacchierata con Infantino, presidente Fifa. Così Ferri ricorda l’accaduto di lunedì in Qatar:

«Ho passato una notte difficile, non in prigione ma alla stazione di polizia del Qatar. Infantino è venuto qui alle 4 del mattino e mi ha aiutato. Non avevo mai incontrato Infantino che ieri notte mi ha detto ‘ancora tu, perché? Il Qatar è molto pericoloso per te’. Gli ho detto che i messaggi che volevo mandare erano molto importanti per me. Mi piace fare invasione e buttarmi nel mezzo di questi match importanti (lo aveva già fatto 12 volte in precedenza, anche in Champions in una sfida tra Milan e Real Madrid n.d.r.), chiaramente sempre con buone intenzioni e con messaggi positivi come quelli di ieri».

4. MONDIALI, BUFERA SUI SOCIAL: TIFOSO IN CARROZZINA SI ALZA PER CANTARE, IL VIDEO È VIRALE

Da www.corrieredellosport.it

Doveva vincere l'Argentina e lo ha fatto. Superando la Polonia con un perentorio 2-0, l'Albiceleste stacca il pass per gli ottavi di finale di Qatar 2022 dove troverà l'Australia. Nemmeno il rigore fallito da Messi sul finale del primo tempo ha fatto tremare la Seleccion che, dopo la sconfitta da incubo contro l'Arabia Saudita all'esordio, può guardare al prossimo futuro con ritrovata fiducia. Una vittoria, quella contro la Polonia, che riporta il sereno anche tra gli 'aficionados', di uno in particolare, la cui esultanza sta facendo discutere e non poco il mondo dei social.

Argentina, l'esultanza 'miracolosa' di un tifoso scatena i social

Al termine del match del '974 stadium' di Doha i tifosi argentini hanno continuato a intonare cori per celebrare la qualificazione dell'Albiceleste agli ottavi. Tra questi spicca la 'miracolosa' esultanza di un fan: sui social sta infatti circolando con insistenza un video che non può che suscitare una serie di domande e il solito carico di polemiche. Cosa si vede? Un tifoso della Seleccion con indosso la maglia di Messi, ripreso di spalle e apparentemente in carrozzina, che si alza in piedi per esultare.

5. ARGENTINA, MESSI AGGIUNGE UN ALTRO RECORD

Da www.calciomercato.com

La lista di record di Lionel Messi continua ad allungarsi. Il 10 dell'Albiceleste è il 2° giocatore di sempre a sbagliare un rigore in due edizioni differenti dei Mondiali. L’argentino si era già fatto ipnotizzare contro l’Islanda nella Coppa del Mondo disputata in Russia nel 2018. A detenere il primato è il ghanese Asamoah Gyan.

6. LALAS RIVELA CHE CR7…VUOLE IL GOL: “HA SCRITTO A PIERS MORGAN DAGLI SPOGLIATOI DICENDO CHE L’HA TOCCATA”

Da www.ilposticipo.it

Nella maggior parte dei casi, figurarsi quando si gioca la Coppa del Mondo, non è poi così importante chi è a segnare un gol, ma che il pallone dentro la rete ci entri. Persino i centravanti più famelici non si fanno troppi problemi se la squadra vince e loro non finiscono sul tabellino dei marcatori. Ma c'è sempre qualcuno che si distingue dal resto.

E non potrebbe che essere Cristiano Ronaldo. Il primo gol del Portogallo contro l'Uruguay è il suo? Il cinque volte Pallone d'Oro ha toccato il pallone di Bruno Fernandes oppure no? La FIFA, alla fine, ha deciso che la marcatura era da assegnare al giocatore del Manchester United e non...all'ex dei Red Devils.

Il messaggio a Piers Morgan

Ma visto che si parla di Cristiano Ronaldo e che ogni cifra ha la sua importanza, possibile che il dibattito vada avanti ancora a lungo. Anche perchè è lui stesso ad alimentarlo. A spiegarlo è un ex volto noto della Serie A, lo statunitense Alexi Lalas. L'ex difensore, che negli anni Novanta ha giocato nel campionato italiano con la maglia del Padova, stava commentando i Mondiali su FoxSoccer.

E durante il dibattito sulla rete del Portogallo ha rivelato che CR7 ha scritto al suo amico Piers Morgan, il giornalista inglese a cui ha concesso l'intervista che ha fatto esplodere il caso con il Manchester United, per reclamare la paternità della marcatura dell'1-0.

I tweet del giornalista

"Ero prima con Piers Morgan e mi ha detto che Cristiano gli ha mandato un messaggio dagli spogliatoi, dicendo che pensa di aver toccato il pallone con la testa. Quindi chissà", ha spiegato Lalas. E il giornalista inglese ha decisamente creduto a quanto gli ha riferito Ronaldo, considerando che a sua volta ha scritto untweet, con il fermo immagine del momento in cui Ronaldo la tocca (o la toccherebbe?) di testa, chiedendo di rivedere il referto: "Ronaldo ha toccato il pallone e quindi dovrebbero assegnargli il gol".

Difficile comunque che la FIFA ci ripensi, considerando che già durante la partita ha già cambiato idea. E poi in fondo CR7 non ha neanche esultato con il suo classico "Siuuu", ma è andato ad abbracciare Bruno. Salvo poi magari ripensarci e sperare...di prendersene la paternità!

