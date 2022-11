SCIOCCHEZZAIO MONDIALE - LELE ADANI, COMMENTATORE RAI, SURVOLTATO IN AEROPORTO - IL COMMENTO SU TWITTER: "ENTRO FINE MONDIALE LO ARRESTANO" - BRUTTO COLPO PER LA SPAGNA: IN QATAR NON POTRANNO MANGIARE LO JAMÒN (LA CARNE DI SUINO È ILLEGALE IN QATAR) - LO STRAMPALATISSIMO PRONOSTICO DI ETO'O: CAMERUN CAMPIONE DEL MONDO, CON 3 AFRICANE IN SEMIFINALE! - LA POLONIA VOLA IN QATAR SCORTATA DA DUE CACCIA F-16 - SERGEJ MILINKOVIC SAVIC DIVENTA PAPÀ E FESTEGGIA DAL RITIRO DELLA SERBIA CON IL "RITO DELLA MAGLIETTA STRAPPATA" - LE TRUFFE ONLINE E I SITI CHE OFFRONO L'ACQUISTO DI BIGLIETTI PER RUBARE I DATI PERSONALI…- VIDEO

1. MONDIALI QATAR, ETO'O E IL PRONOSTICO CHE LASCIA A BOCCA APERTA

Da www.corrieredellosport.it

A 32 anni di distanza dal primo, storico raggiungimento dei quarti di finale in un Mondiale, impresa riuscita al Camerun ad Italia ’90, le rappresentanti africane vogliono tornare a stupire nel primo Mondiale autunnale della storia.

QATAR 2022, ETO'O SICURO: "VEDERMO UNA FINALE TUTTA AFRICANA"

Il quintetto africano in Qatar sarà composto da Camerun, Ghana, Marocco, Senegal e Tunisia e secondo il presidente della federazione camerunese, Samuel Eto’o, nessun sogno è precluso, neppure quello di vedere una nazionale africana vincere il Mondiale, magari al termine di una finale-derby con un’altra rappresentante del continente.

Proprio questo è quanto vaticinato da Eto’o, che si è sbilanciato in un pronostico particolarmente ardito in un’intervista rilasciata ad ESPN: “L'Africa ha sempre avuto il potenziale per vincere la Coppa del mondo, ma non siamo ancora riusciti a farcela. Nel corso degli anni le nostre rappresentanti hanno acquisito esperienza, quindi penso che siamo pronti per non limitarci a partecipare, ma a provare a vincere. Penso che il Camerun vincerà il Mondiale battendo in finale il Marocco. Sarebbe un sogno per tutto il continente".

Eto’o ha anche fornito i “dettagli” del cammino di cui le due aspiranti finaliste potrebbero essere protagoniste in Qatar, prevedendo un altro derby in semifinale: "Il Marocco eliminerà Spagna, Portogallo e la Francia, mentre il Camerun avrà la meglio sul Belgio e in semifinale sul Senegal".

MONDIALI, L'AFRICA VUOLE FARE LA STORIA

Secondo l’ex centravanti dell’Inter, quindi, meno chances avrebbero il Ghana, inserito nel girone con Uruguay, Portogallo e Corea del Sud, la Tunisia, che dovrà affrontare Francia, Australia e Danimarca e pure il Senegal, campione d'Africa in carica, che sulla carta pare avere il girone meno proibitivo tra le africane, con l’Olanda, i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador.

Dopo il Camerun nel 1990, proprio il Senegal fu, nel 2002 in Corea del Sud e Giappone, la seconda squadra a raggiungere i quarti di un Mondiale, venendo eliminato dalla Turchia. L’ultima nazionale a riuscirci è stata il Ghana, estromesso nel 2010 dall’Uruguay dopo i calci di rigore.

2. SPAGNA, CHE BOTTA (A TAVOLA): IN QATAR UN MONDIALE SENZA PROSCIUTTO

Filippo Maria Ricci per www.gazzetta.it

Che questo sia un Mondiale anomalo lo sanno anche in Qatar. La stagione, il Paese, le polemiche, i prezzi, il caldo, gli orari. È tutto molto strano. Però per la Spagna c’è un problema in più. La Roja dovrà fare a meno di un elemento fondamentale delle sue convocazioni, un pezzo pregiato presente a tutti i Mondiali giocati dalla Spagna.

LA LISTA

Nella lista di merci proibite presente sulla Media Guide di Qatar 2022 ci sono 9 punti. L’ultimo per la Spagna è il più duro da digerire. Si parte da narcotici e sostanze psicotrope, a meno che l’uso necessario non sia documentato da ricette mediche, poi ci sono le armi con le rispettive munizioni, quindi il materiale per scommettere (però i soldi sono ammessi), e poi sostanze radioattive, prodotti falsificati, oggetti che possano risultare offensivi per altre religioni e culti, immagini di estrema violenza, crudeltà o pornografia, bevande alcoliche. E fin qui nulla di straordinario.

NIENTE JAMÒN

L’ultimo pallino però dice: “Pork products”. E quel ‘prodotti di derivazione suina’ è una mazzata per la delegazione ispanica. Niente ‘jamón’! Gli spagnoli non si possono portare il prosciutto. I cuochi della Roja per tornei lunghi sono abituati a mettere nei contenitori alimentari un centinaio di prosciutti di grande qualità, pezzi pregiati di ‘jamón iberico de bellota’, insaccati sopraffini da 120 euro al chilo. Ma questa volta le ‘patas’, o zampe, non possono accompagnare la spedizione guidata da Luis Enrique.

IMPATTO IMPREVEDIBILE

E non si tratta di un’assenza qualsiasi. Le fettine tagliate sottili e rigorosamente a coltello (lungo) dal maestro ‘jamonero’ da mangiare con o senza un ‘pico’ di accompagnamento ma obbligatoriamente con le mani che si devono ungere con la vita stessa del meraviglioso grasso stanno alla Spagna, nazione e nazionale, come il possesso palla al Barcellona. La Roja parte ad handicap, vittima di un’assenza vitale, costretta a snaturare subito la sua essenza alimentare e sociale. Vedremo che impatto avrà questa privazione. Al momento è impossibile fare previsioni, come per questo Mondiale peculiare, del resto.

3. LA POLONIA VOLA IN QATAR SCORTATA DA DUE CACCIA F-16: INIZIA COSÌ IL VIAGGIO PER I MONDIALI 2022

Vito Lamorte per www.fanpage.it

La Polonia sta attraversando un momento critico dal punto di vista politico in seguito all'attacco missilistico che ha provocato la morte di due persone sul suo territorio: inizialmente si parlava di un'azione russa, che avrebbe potuto avere risolti molto seri in caso di un'attivazione dell'articolo 5 sulla difesa collettiva della NATO; ma sembra che i missili fossero ucraini e il presidente polacco Duda ha affermato che "probabilmente è stato un incidente sfortunato".

Questo è il motivo per cui sono state prese delle precauzioni importanti per il viaggio della nazionale polacca per il Qatar, dove sarà impegnata per i Mondiali 2022. La selezione è stata accompagnata da due aerei da guerra per evitare qualsiasi incidente e ha comunicare questa situazione è stata la stessa federazione con un messaggio su Twitter insieme a un video: "Siamo stati scortati al confine meridionale della Polonia da aerei F16. Grazie e saluti ai piloti! ".

Chiaramente si tratta di una situazione assolutamente nuova per tutti e soprattutto per i protagonisti ma per questioni di sicurezza hanno preso questa decisione e l'aereo della nazionale è stato scortato fino al confine meridionale.

La Polonia fa parte del Girone C della Coppa del Mondo insieme all'Argentina, all'Arabia Saudita e al Messico: un girone non semplice, dove sulla carta i polacchi dovrebbero giocarsi le chance di acciuffare il secondo posto contro i messicani nel confronto del 22 novembre, un duello chiave per l'accesso agli ottavi di finale.

La Polonia ha disputato l'ultima amichevole prima del Mondiale contro il Cile e ha vinto per 1-0 grazie alla rete di Piatek a cinque minuti dalla fine. Degli ‘italiani' Arek Milik è partito titolare, che è stato sostituito al 59′ proprio dal centravanti della Salernitana, insieme a Skorupski, Glik, Kiwior e Zurkowski. Solo panchina per il portiere Szczesny, per Zielinski e per Zalewski.

4. MILINKOVIC-SAVIC È DIVENTATO PAPÀ. E NEL RITIRO DELLA SERBIA IRROMPE IL 'RITO DELLA MAGLIA STRAPPATA'

Da www.calciomercato.com

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic è diventato papà per la prima volta. La compagna Natalija ha dato infatti alla luce, nelle scorse ore, la piccola Irina e la notizia ha ovviamente raggiunto il calciatore serbo in Qatar, nel ritiro della sua nazionale che sta preparando l'esordio ai Mondiali.

Sia la Lazio che la Federcalcio di Belgrado hanno espresso le loro felicitazioni al neo-papà attraverso i rispettivi profili social e da quello della Serbia si evince come Milinkovic-Savic si sia sottoposto, come da tradizione, al "rito della maglia strappata". Un rito che nasce dall'antica usanza di avvolgere i neonati - che una volta venivano partoriti in casa - in un pezzo di stoffa proveniente da un capo di abbigliamento maschile. E che oggi si traduce nell'indossare una maglia o una camicia strappata, come augurio di buona fortuna.

5. MONDIALI: AUMENTANO TRUFFE ONLINE, PHISHING SU BIGLIETTI

(ANSA) - La Coppa del Mondo in Qatar prenderà il via il 20 novembre. L'evento suscita anche l'interesse dei criminali informatici, che cercano di guadagnare attraverso campagne di truffe online. Gli esperti della società di sicurezza Kaspersky hanno analizzato i siti web di phishing legati alla kermesse sportiva, individuando numerosi portali progettati per rubare i dati identificativi e bancari degli utenti, pagine false che offrono di tutto, dai biglietti al merchandising, streaming delle partite e premi in Nft, l'arte digitale certificata tramite blockchain.

"I grandi eventi sportivi attirano sempre l'attenzione dei criminali informatici - ha commentato Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky - Ma con questa Coppa del Mondo, i criminali informatici sono diventati anche molto creativi. Invitiamo gli utenti a prestare attenzione quando ricevono offerte che sembrano troppo belle per essere vere e a controllare attentamente la validità dei messaggi ricevuti".

Kaspersky ha scoperto numerose pagine di phishing che offrono l'acquisto di biglietti per le partite. Per una World Cup che prevede la vendita di ticket solo in formato digitale, il rischio di essere tratti in inganno è molto alto. Un altro modo per rubare i dati è attraverso falsi negozi di merchandising. Sebbene l'offerta di magliette della propria squadra preferita, cover per il telefono con i giocatori più famosi o palloni da calcio autografati sembri legittima, dopo aver inserito i propri dati ed effettuato il pagamento, i tifosi perdono i soldi a favore dei truffatori.

Per proteggersi da questi attacchi, Kaspersky consiglia di controllare i link nelle email prima di cliccarli, passandoci sopra con il mouse per visualizzare l'indirizzo corretto e controllare eventuali errori ortografici o altre irregolarità. Lo stesso vale per le frasi strane o la sintassi insolita, derivate dal fatto che l'e-mail è stata localizzata più volte attraverso un traduttore.

