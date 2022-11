tifosi messicani beccati con alcol nel binocolo 5

PAZZESCO AI MONDIALI: LA SICUREZZA TROVA ALCOLICI NASCOSTI NEI BINOCOLI DEI TIFOSI!

Da www.corrieredellosport.it

Continua a far discutere il divieto di acquistare, consumare e introdurre alcol all’interno degli stadi ai Mondiali in Qatar. Tanti tifosi hanno provato ad aggirare le regole con furbizia, con risultati più o meno di successo. Uno degli episodi più virali è accaduto in occasione della partita tra Polonia e Messico, con un tifoso messicano che ha escogitato un piano geniale per introdurre dell'alcol nello stadio venendo però scoperto dalla sicurezza.

MESSICO, UN TIFOSO PORTA DELL'ALCOL IN UN BINOCOLO!

In un video diventato virale sui social si può vedere un tifoso del Messico entranre nello stadio con un binocolo. La sicurezza lo ha però subito fermato, svelando il suo trucco: il tifoso stava infatti cercando di introdurre all'interno dello stadio dell'alcol, nascosto proprio dentro al binocolo che era in realtà finto. Il tifoso è stato fermato al varco d'ingresso, controllato e sequestrato dell'oggetto che aveva con sé.

tifosi gallesi

QATAR 2022, TIFOSI DEL GALLES POTRANNO INDOSSARE I CAPPELLI ARCOBALENO, ARRIVA L’OK DELLA FIFA

Estratto dell'articolo Da www.ilposticipo.it

Sì ai cappelli arcobaleno negli stadi dalla FIFA. Secondo quanto riportato dall'account ufficiale su twitter la federcalcio gallese ha assicurato che l'organo del calcio mondiale abbia dato l'ok ai tifosi che vogliano indossare i cappelli color arcobaleno all'interno dello stadio in occasione della sfida contro l'Iran.

il cappello color arcobaleno del galles

Il precedente risale alla sfida contro gli Stati Uniti quando Laura McAllister, gay ed ex candidata al Consiglio FIFA, è stata fermata durante i controlli di sicurezza al perimetro dello stadio Ahmad Bin Ali. La donna ha poi twittato le proprie perplessità al riguardo.

In seguito all'accaduto la federazione aveva chiesto alla FIFA chiarezza su quanto accaduto e soprattutto sul perché ad alcuni tifosi del Galles avrebbero impedito di portare cappelli e bandiere arcobaleno nella gara di apertura della Coppa del Mondo contro gli Stati Uniti lunedì.

laura mcallister costretta a rimuovere il cappello color arcobaleno in qatar 2

"La FIFA ha confermato che i fan con cappelli a secchiello Rainbow Wall e bandiere arcobaleno potranno accedere allo stadio", ha pubblicato giovedì la federazione gallese sui social media. […] Resta tuttavia da capire se l'ok della FIFA sarà sufficiente. L'organo di governo del calcio non ha alcuna autorità sulla sicurezza dello stadio, che è controllata dal comitato organizzatore locale. […]

eden hazard 4

HAZARD CONTRO LA PROTESTA DELLA GERMANIA: “NON BISOGNA VEICOLARE MESSAGGI POLITICI”

Edoardo Riccio per https://www.calcionapoli1926.it/

Quest'oggi, Eden Hazard, stella del Belgio, ha rilasciato alcune parole polemiche ai microfoni di RCM Sport rivolte alla Germania, protagonista della protesta contro i dirititti violati dal Qatar.

eden hazard 5

Di seguito le dichiarazioni del talento belga: "La Germania ha fatto quel gesto e poi ha perso. Sarebbe stato meglio non farlo e vincere. Siamo qui per giocare a calcio, non per mandare messaggi politici. Ci sono persone più preparate per trattare di questi temi".

tifosi inglesi vestiti da crociati in qatar 2

LA POLIZIA DEL QATAR BLOCCA I TIFOSI INGLESI VESTITI DA “CROCIATI” AI MONDIALI: SONO OFFENSIVI

Estratto dell'articolo di Alessio Pediglieri per https://www.fanpage.it/

Liberi sì, ma non del tutto. I tifosi ai Mondiali in Qatar, veri o presunti che siano, si stanno confrontando ogni giorno con le regole e le leggi di uno Stato che da subito ha evidenziato una ‘tolleranza zero' nei confronti di chi non si conforma allo status quo presente, che possa essere condiviso o meno. […]

E così è capitato, guarda caso proprio ai tifosi inglesi, di venire fermati all'entrata dello stadio per indossare indumenti considerati quantomeno "sconvenienti", come i costumi da crociato. L'abbigliamento, completo di spade e croci, è infatti ritenuto altamente offensivo per via della storia che porta con sè, ovvero fatta di massacri, violenze e di occupazione delle forze cristiane verso le terre e le culture arabe. […]

louis van gaal abbraccia giornalista 2

OLANDA, IL CURIOSO SIPARIETTO FRA VAN GAAL E UN GIORNALISTA SENEGALESE: 'SONO UN TUO FAN' E LUI LO

Da www.calciomercato.com

Durante la conferenza stampa dell'Olanda con Denzel Dumfries, il ct Oranje Louis Van Gaal ha vissuto un curioso episodio con un giornalista senegalese, che, presa la parola, lo ha sorpreso:

louis van gaal abbraccia giornalista 1

"Ciao Louis, sono un giovane giornalista senegalese che ha appena iniziato. Non ho domande per te, voglio solo cogliere l'occasione per dirti che sono un tuo grande fan, nonostante tu abbia inflitto al Senegal la prima sconfitta al Mondiale".

"Posso abbracciarti - la risposta di Van Gaal - ti darò un grosso abbraccio più tardi perché penso sia fantastico che tu l'abbia detto. Francamente la gente non mi dice spesso parole così quindi ti darò un grosso abbraccio". Detto fatto: una scena da applausi.

IRAN, QUEIROZ A UNA REPORTER: 'PERCHÉ NON CHIEDI AGLI USA DELL'AFGHANISTAN?'

Da www.calciomercato.com

carlos queiroz

A margine della conferenza stampa di oggi dell'Iran, che domani gioca contro il Galles, il ct Carlos Queiroz ha voluto manifestare la propria irritazione per una domanda di tipo 'politico' che una reporter britannica aveva rivolto al suo calciatore Mehdi Taremi. Così al termine della conferenza, Queiroz si è diretto verso la giornalista e le ha detto "Perché certe domande non le fai anche ad altri paesi? perché non chiedi agli inglesi cosa ne pensano dell'Irlanda del Nord? E perché non vai dagli Usa e chiedi della ritirata delle loro truppe dall'Afghanistan e delle donne di là che stanno da sole?"

