Estratto dell'articolo di Paolo Tomaselli per www.corriere.it

Il bello degli otto mesi che hanno sconvolto l’Inter, […] Da quel 3-3 contro il Benfica a metà aprile che qualificò i nerazzurri alla semifinale di Champions, l’Inter ha vinto 19 partite su 23 in campionato, perdendo solo contro il Napoli a maggio, con il City in finale di Champions e con il Sassuolo a settembre.

IL COMANDO IN ITALIA E IN EUROPA

Oltre a comandare in Italia, l’Inter è anche l’unica fra le otto squadre arrivate ai quarti dell’ultima Champions ad essere in testa al proprio campionato, un altro segnale «da grande squadra» parafrasando lo stesso Inzaghi, che sabato sera ha salutato il quinto controsorpasso in vetta della sua banda, sempre più matura e spettacolare: il City è in crisi, il Bayern ha appena preso 5 gol dall’Eintracht, il Real è dietro al Girona ed è incerottato […]. I nerazzurri hanno anche la miglior differenza reti (più 30) fra le prime in classifica dei 5 campionati principali, oltre che la migliore della propria storia dopo 15 giornate […]

INZAGHI CAUTO

«Questi primi 4 mesi sono stati perfetti, […] Vedere la propria squadra giocare così è una grandissima soddisfazione per me e per il mio grandissimo staff. Ma nello stesso tempo — riflette Inzaghi — dobbiamo pensare che al primo pareggio cambieranno i giudizi. Questo è il calcio, non vale solo per me e per l’Inter. Il percorso è lungo, ci saranno delle difficoltà come ci è già successo, ma è lì che bisogna lavorare ancora meglio».

LA FORMAZIONE CHAMPIONS

In mezzo a tanta legittima euforia, la nuova versione di Inzaghi — più dura, affamata e anche affilata dopo le critiche dell’anno scorso […] — emerge ancora meglio. La squadra si diverte a giocare, tutti i singoli migliorano nel contesto di un gioco a tratti irresistibile, nel quale si vede il lavoro svolto ad Appiano. […]

È inutile nascondere che la crescita di questa Inter alza ogni volta le aspettative, nella lotta scudetto ma non solo. E arrivare al sorteggio europeo di lunedì 18 come prima classificata aumenta le possibilità di incrociare un avversario più abbordabile agli ottavi […]

I RECORD DEI SINGOLI

Del resto come si fa a rinunciare a un Lautaro da 28 gol nell’anno solare, come Vieri e Milito? O a Calhanoglu padrone assoluto del dischetto, ma anche di molto altro, per non parlare di Dimarco, terzo miglior difensore d’Europa con 3 gol e 4 assist e di Thuram, a sua volta quarto attaccante top con 6 gol e 6 assist tra quelli che viaggiano spediti verso la doppia cifra? […] E questa Inter ha la fame di chi vuole crescere ancora.

