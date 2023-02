1 feb 2023 12:09

SCORZA DI SIMONE (INZAGHI) - IN CAMPIONATO VIVE DI ALTI E BASSI, MA NELLE COPPE L'ALLENATORE DELL'INTER VIAGGIA FORTISSIMO - I NERAZZURRI BATTONO L'ATALANTA E PASSANO IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA - SEGNA DARMIAN, CHIAMATO IN CAUSA PER SOSTITUIRE SKRINIAR DOPO LA TELENOVELA DI MERCATO CON IL PSG - INZAGHI: "AVEVO DECISO DI ESCLUDERLO DA QUESTA PARTITA PER LASCIARLO TRANQUILLO" - LA FRECCIATA DELLA CURVA: "CALCIATORI E SOCIETÀ. L'INTER SI AMA E SI RISPETTA"