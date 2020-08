E SE FOSSE L’ANNO BUONO PER IL CITY? - GUARDIOLA BUTTA FUORI DALLA CHAMPIONS ZIDANE! IL REAL PAGA DUE ERRORACCI DI VARANE E SALUTA LA CHAMPIONS AGLI OTTAVI PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO – GUARDIOLA NEI QUARTI AFFRONTERA’ IL LIONE – ZIDANE E’ IN CORSA PER LA PANCHINA DELLA JUVE CON ALLEGRI E SIMONE INZAGHI – VIDEO

Elmar Bergonzini per gazzetta.it

Vince la filosofia di Guardiola, vince il pressing alto. Dopo averlo fatto in Spagna, il Manchester City batte il Real Madrid anche nella gara di ritorno. Finisce 2-1, decisivi i gol di Sterling al 9’ e di Gabriel Jesus al 68’. Inutile invece la rete di Benzema al 28’. Clamorosi però gli errori di Varane, che da ultimo, si è fatto sfilare il pallone in occasione dell’1-0, facendo di fatto da assist-man sul 2-1. Il Manchester City sfiderà il Lione nei quarti di finale.

LA GARA

Guardiola e Zidane schierano le due squadre a specchio, con il 4-3-3. Il City, senza Aguero, si presenta con Gabriel Jesus oltre che con Sterling e Foden sugli esterni. Nel Real, viste le assenze di Ramos e Bale, spazio a Militao e Rodrygo. Nei primi minuti il ritmo è piuttosto lento, ma, al 9’, il City la sblocca. Il Real fa girare palla nella propria area di rigore, Gabriel Jesus pressa Varane, gli leva il pallone e appoggia per Sterling che da due passi la deve solo appoggiare in rete. Il Real subisce il contraccolpo psicologico e per qualche minuto è in balia del City:

al 12’ è Gundogan a cercare il raddoppio (tiro dal limite respinto), al 15’ Sterling spara invece alto da ottima posizione. Il Real rientra lentamente in partita e al 21’, con Benzema, sfiora il pareggio (Ederson si salva in angolo). Al 28’ l’1-1 arriva davvero: Rodrygo sfonda sulla destra e mette un bel pallone al centro che Benzema, di testa, scaraventa in porta staccando alle spalle di Laporte e Fernandinho. L’attaccante francese va vicino anche al raddoppio, ma al 44’ è bravo Ederson a dire di no sul suo colpo di testa.

LA RIPRESA

Il City si rivede solo a inizio secondo tempo, con Sterling che costringe Courtois a salvarsi in calcio d’angolo. Il portiere belga è bravo anche al 54’, quando esce e anticipa Sterling, lanciato in profondità da De Bruyne. Il ritmo, anche nella ripresa, resta alto, ma il City, di minuto in minuto, è sempre più padrone del campo. Al 65’ è Gabriel Jesus a cercare il 2-1, ma Courtois è reattivo.

Pochi minuti dopo però il brasiliano il gol lo fa davvero. Varane va in difficoltà su un pallone a campanile, appoggia su Courtois, ma fra lui e il portiere c’è Gabriel Jesus che, con freddezza, riporta avanti i suoi. Il Real risponde solo al 70’, con un tiro di Modric respinto però dalla difesa dei citizens. Negli ultimi minuti il City si limita a gestire il vantaggio, senza permettere al Real di creare pericoli. Per i campioni di Spagna è la seconda eliminazione di fila agli ottavi (l’anno scorso con l’Ajax). Il City invece accede ai quarti, dove affronterà il Lione. E lo fa da favorito assoluto.

